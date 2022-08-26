Kirazlıyalı Spor Tesisi tamamlandı

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde gençleri sporla buluşturacak tesislerin sayısını arttırıyor. Spor akademilerinde binlerce çocuğa eğitim veren Körfez Belediyesi, ilçedeki spor tesisi sayılarını da artırıyor. Bu çerçevede, Kirazlıyalı’da atıl durumda bulunan tesiste Körfez Belediyesi tarafından yenilendi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de tesisteki son durumu yerinde inceledi. Mevcutta bulunan açık sahanın üstünün kapatıldığı proje çerçevesinde sporcular için soyunma odaları ve dinlenme alanlarının yer aldığı bina da baştan sona yenilendi.
Gençlerin talebini yerine getirdiklerini ifade eden Söğüt, "Gençlerimizin heyecanı çok güzeldi. Bizden istedikleri spor yapabilecekleri bir alandı. Bizler de buranın üstünü kapattık ve onlara yakışan modern bir tesis yapmak istedik. Çok da güzel oldu" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.