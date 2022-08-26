Geleneksel Türk Okçuluğu branşında Türkiye üçüncüsü oldu

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ‘Geleneksel Türk Okçuluğu’ branşında Türkiye üçüncüsü olan Körfezli Muhammet Samet Yaman’ı ağırladı. Ailesi ile birlikte Yaman’ı ağırlayan Şener Söğüt, "Her geçen gün sporcu sayısının arttığı bir branş. Geleneksel sporlarımız bizler için önemli. Sayının artması da insanlarımızın bu spora ve kültüre verdikleri değeri ortaya koyuyor. Ben Geleneksel Türk Okçuluğu’na ilginin her geçen gün daha da artacağını ve sporcu sayılarının çok yukarılara çıkacağını düşünüyorum. Bugün de Türkiye üçüncüsü olarak bizleri gururlandıran Muhammet Samet Yaman’ı belediyemizde misafir ettik. Kendisini tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.