Çenesuyu'na indirim geldi

Derince’nin ve Marmara Bölgesi’nin en önemli markalar arasında yer alan Çenesuyu’nda enflasyonla mücadele kapsamında indirim uygulandı. Vatandaşlardan gelen Çenesuyu pompa fiyatındaki indirim talebini karşılıksız bırakmayan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün talimatıyla ürün fiyatlarında indirime gidildi. İlk etapta 1 Ağustos tarihi itibarıyla yapılan düzenleme ile Çenesuyu Dolum Tesisleri’nde 13,60 TL’ye dolan damacana suyun fiyatı yüzde 13’lük indirimle 11,40 TL’ye çekildi.
CUMA GÜNÜ İTİBARIYLA SATIŞTA
Çenesuyu Dolum Tesisleri’nde damacana suya gelen indirimin ardından, Derince Belediyesi’nden ikinci indirim haberi bardak suya yönelik olarak gerçekleşti. Çenesuyu Fabrikası yetkililerinin yaptığı çalışmaların ardından bardak ve koli maliyetlerinin düşmesi ürünlere yansıtılırken, 225 cc 40’lık bardak koli su fiyatı yüzde 10’luk indirimle 30 TL'den 27 TL’ye çekildi. Çenesuyu kolisinde kullanılan hammadde maliyetlerindeki düşüşün yansıtıldığı yeni fiyatlar 26 Ağustos Cuma günü itibarıyla satışa sunulmaya başlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.