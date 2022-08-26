26 Ağu 2022 - 11:00- Spor G: 26 Ağu 2022 - 11:01

Kombine sahipleri ücretsiz kart bilet almak zorunda

Yeni sezon kombine kart sahibi taraftarlar Derince Stadı’nda oynanacak maçların biletlerini ayrıca fuar içindeki kulüp binasından almak zorunda. Yeşi...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Kombine sahipleri ücretsiz kart bilet almak zorunda mask

Yeni sezon kombine kart sahibi taraftarlar Derince Stadı’nda oynanacak maçların biletlerini ayrıca fuar içindeki kulüp binasından almak zorunda. Yeşil siyahlılar ücretsiz olarak verilecek bu biletleri stat kapısındaki görevlilere göstererek maça giriş yapabilecek.

NEDEN ALDIK Kİ?

Bu uygulama bazı taraftarların tepkisine yol açtı. “Rahatlık olsun diye kombine kart aldık. Neden bir daha zaman ayırıp, üzerine de maliyete katlanıp bilet alacağız” denildi. Passolig tarafı ise Passolig yazılımının olduğu turnikelerin Derince Stadı’na konulamayacağından ötürü böyle bir uygulamaya gidildiğini belirtti. Öte yandan bu sezon için satılan kombine sayısının an itibari ile 96 olduğu öğrenildi.
# ile, bir, Derince Stadı

26 Ağu 2022 - 11:00 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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