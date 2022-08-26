26 Ağu 2022 - 11:30- Gündem G: 26 Ağu 2022 - 11:32

Büyük Zaferimizin 100. Yılına Özel Fırsatlar Özdilek’te

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutlayan Özdilek’te, 26 – 30 Ağustos 2022 tarihleri arasında seçili ürünlerde kaçırılmayacak kampanyalar, kullanıcıları bekliyor.

Büyük Zaferimizin 100. Yılına Özel Fırsatlar Özdilek’te mask
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Gıda ve şarküteri reyonlarında yer alan indirimlerle sabah kahvaltıları daha keyifli ve lezzetli bir hal alıyor. Dürdane Ana Fırını’ndan seçili özel tatlar da yine ziyaretçilere indirim fırsatlarıyla sunuluyor. Dürdane Ana Pazarı Manav’da da mevsimin lezzetli meyveleri arasında indirimler yer alıyor. Yazın son günlerinde güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler için bisikletler de yüzde 15 indirimle raflarda yerini alıyor. Giyim ürünleri, ayakkabı ve ev tekstilinde 600 TL’lik alışverişlerde ise yine aynı ürün gruplarından yapılacak alışverişlerde kullanılmak üzere 100 TL indirim kuponu hediye ediliyor. Kişisel bakım ürünleri, piknik yaparken kullanabileceğiniz kamp sandalyesi, seçili termoslar ve mutfak ürünleri de indirimli fiyatlarla 26 – 30 Ağustos 2022 tarihleri arasında Özdilek mağazalarında ve hipermarketlerinde kullanıcıları bekliyor. Daha fazla indirim fırsatları için siz de Özdilek’e uğramayı unutmayın.

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26 Ağu 2022 - 11:30 - Gündem

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