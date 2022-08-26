Kocaeli’de araç sayısı 457 bin 633’e yükseldi  

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,1'ini otomobil, % 16,2'sini kamyonet, % 15,3'ünü motosiklet, % 7,9'unu traktör, % 3,5'ini kamyon, %1,9'unu minibüs, % 0,8'ini otobüs ve % 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Açıklanan verilerine göre, Kocaeli’de trafiğe kayıtlı araç sayısı temmuz ayı sonu itibarıyla 457 633’e yükseldi. İlimizde araç türlerine bakıldığında ise 270. 971 otomobil, 9.576 minibüs, 7.039 otobüs, 82.506 kamyonet, 25.198 kamyon, 41.519 motosiklet, 19.238 traktör, 1.586 özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.