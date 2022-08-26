Kocaeli’de araç sayısı 457 bin 633’e yükseldi  

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,1'ini otomobil, % 16,2'sini kamyonet, % 15,3'ünü motosiklet, % 7,9'unu traktör, % 3,5'ini kamyon, %1,9'unu minibüs, % 0,8'ini otobüs ve % 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Açıklanan verilerine göre, Kocaeli’de trafiğe kayıtlı araç sayısı temmuz ayı sonu itibarıyla 457 633’e yükseldi. İlimizde araç türlerine bakıldığında ise 270. 971 otomobil, 9.576 minibüs, 7.039 otobüs, 82.506 kamyonet, 25.198 kamyon, 41.519 motosiklet, 19.238 traktör, 1.586 özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.