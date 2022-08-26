26 Ağu 2022 - 15:46- Ekonomi G: 26 Ağu 2022 - 15:47

Bayraktar: Ayçiçek üreticisi emeğinin karşılığını almalı

Bayraktar, “Açıklanacak alım fiyatıyla ayçiçeği üreticisinin emeğinin karşılığını alması gerekiyor. Ayçiçeğine bu yıl verilen fiyat önümüzdeki sezonun ayçiçeği üretimini de etkileyecektir” dedi

Bayraktar: Ayçiçek üreticisi emeğinin karşılığını almalı mask

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ayçiçeği maliyetinin önemli derecede arttığı 2022 yılında, alıcı kurumların ayçiçeği alım fiyatını; artan girdi maliyetleri, enflasyon oranı ve üretici kâr marjını dikkate alarak açıklaması gerektiğini, ayçiçeğine bu yıl verilen fiyatın önümüzdeki sezonun ayçiçeği üretimini de etkileyeceğini belirtti.

GÜMRÜK VERGİSİ

Bayraktar, “Yeni başladığımız hasatta, üreticilerimizin mağdur olmaması için ayçiçeğinde yıl sonuna kadar yüzde sıfır olarak uygulanan gümrük vergisinin hasat döneminde artırılması gerekiyor. İthalata harcanan milyarlarca liranın çok daha az bir bölümü, akılcı politikalara dayanan, dişe dokunur desteklerle ayçiçeği üreticilerimize aktarılırsa kısa vadede kendimize yeter hâle geleceğiz. Ayçiçeğini ve ayçiçek yağını bulamadığımız ve fiyatını kontrol altına alamadığımız dönemleri unutmayalım” dedi.
# başkanı, bir

26 Ağu 2022 - 15:46 - Ekonomi

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