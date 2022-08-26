26 Ağu 2022 - 15:46- Ekonomi G: 26 Ağu 2022 - 15:47

Aran: Çözüm kitabın dışında

Dünyadaki ekonomik sorunların hiçbir ülkenin tek başına çözebileceği noktada olmadığını belirten İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, “Çözüm için kitabın dışına çıkmak gerekiyor” dedi.  

Aran: Çözüm kitabın dışında mask

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, dünyadaki ekonomik sorunların, artık hiçbir ülkenin tek başına çözebileceği noktada olmadığının altını çizerek, “2008’den 2022’ye kadar izlenen yanlış politikaların, 14 yıldır halının altına süpürülen problemlerin sonuçlarıyla karşı karşıyayız. Artık bunun küresel düzeyde bir problem olduğu ve ancak küresel ölçekte bir çözümle halledilebileceği bilinciyle hareket etmeliyiz” dedi.

 

TAHVİL ALIM PROGRAMI

Bankanın 98. kuruluş yıldönümü vesilesiyle açıklama yapan Aran, merkez bankalarının 2008 krizini çözmek için aldığı kararlar ile tahvil alım programları kapsamında piyasaya likidite sağlamak üzere parasal genişlemeye gitmelerinin etkilerinin bugüne kadar devam ettiğini söyledi. Piyasada bir para bolluğu oluştuğunu belirten Aran, “Özellikle Fed ve Avrupa Merkez Bankası piyasaya ciddi tutarlarda likidite sağladığında bu parasal bolluğun bir neticesi, sonucu olacağı belliydi” yorumunu yaptı.
# ile, bir, Avrupa

26 Ağu 2022 - 15:46 - Ekonomi

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