TEMSA’nın elektriklisi Hannover yoluna çıktı

Dünyanın en önemli ticari araç fuarlarından Hannover IAA Transportation 2022, 19-25 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. 40 farklı ülkeden 1.200’ün üzerinde şirketin katılım göstereceği fuar, dünyanın önde gelen ticari araç üreticilerinin yeni lansmanlarına ve elektrikli araç çözümlerine sahne olacak.

SERİ ÜRETİME HAZIR

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, dünya ekonomisine gölge düşüren tüm zorlayıcı koşullara rağmen, elektrifikasyon odaklı küresel büyüme stratejilerini kararlılıkla uyguladıklarını ifade etti.