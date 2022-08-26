TEMSA’nın elektriklisi Hannover yoluna çıktı

Dünyanın en önemli ticari araç fuarlarından Hannover IAA Transportation 2022, 19-25 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. 40 farklı ülkeden 1.200’ün üzerinde şirketin katılım göstereceği fuar, dünyanın önde gelen ticari araç üreticilerinin yeni lansmanlarına ve elektrikli araç çözümlerine sahne olacak.
SERİ ÜRETİME HAZIR
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, dünya ekonomisine gölge düşüren tüm zorlayıcı koşullara rağmen, elektrifikasyon odaklı küresel büyüme stratejilerini kararlılıkla uyguladıklarını ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.