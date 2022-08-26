Katma değerli ihracat artacak

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından tekstil sektöründe katma değerli ihracata katkı sunmak amacıyla düzenlenecek olan ‘Futuretex İstanbul’ yarışmasının ikinci jüri değerlendirmesi gerçekleştirildi. İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, “Tekstil sektörü olarak katma değerli ihracatımızı artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Katma değerli ihracatta en kritik nokta tasarım. Tasarım ve yenilikçi fikirler için yarışmamız büyük önem taşıyor” dedi.