İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından tekstil sektöründe katma değerli ihracata katkı sunmak amacıyla düzenlenecek olan ‘Futuretex İstanbul’ yarışmasının ikinci jüri değerlendirmesi gerçekleştirildi. İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, “Tekstil sektörü olarak katma değerli ihracatımızı artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Katma değerli ihracatta en kritik nokta tasarım. Tasarım ve yenilikçi fikirler için yarışmamız büyük önem taşıyor” dedi.
26 Ağu 2022 - 15:47- Ekonomi Güncelleme: 26 Ağu 2022 - 15:48
Katma değerli ihracat artacak
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından tekstil sektöründe katma değerli ihracata katkı sunmak amacıyla düzenlenece...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.