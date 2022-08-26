Kocaeli Yeşilay Spor olarak, Kocaeli Kent Konseyi YEDEP destekli “Spor Yap Bağımsız Kal” ve Yeşilay Kocaeli Şubesi olarak “Yeşilay Elçileri Sahada” projelerinin Basın Kuruluşlarına, Sivil Toplum Kuruluşlarına ve ilgili kurumlara tanıtımı yapılacak. Pazartesi günü İzmit Öğretmenevindeki toplantıya basın mensupları davet edildi.
26 Ağu 2022 - 15:49- Spor Güncelleme: 26 Ağu 2022 - 15:51
“Spor Yap Bağımsız Kal” !
Kocaeli Yeşilay Spor olarak, Kocaeli Kent Konseyi YEDEP destekli “Spor Yap Bağımsız Kal” ve Yeşilay Kocaeli Şubesi olarak “Yeşilay Elçileri Sahada” pr...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.