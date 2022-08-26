26 Ağu 2022 - 15:49- Spor G: 26 Ağu 2022 - 15:51

“Spor Yap Bağımsız Kal” !        

Kocaeli Yeşilay Spor olarak, Kocaeli Kent Konseyi YEDEP destekli “Spor Yap Bağımsız Kal” ve Yeşilay Kocaeli Şubesi olarak “Yeşilay Elçileri Sahada” pr...
“Spor Yap Bağımsız Kal” !         mask

Kocaeli Yeşilay Spor olarak, Kocaeli Kent Konseyi YEDEP destekli “Spor Yap Bağımsız Kal” ve Yeşilay Kocaeli Şubesi olarak “Yeşilay Elçileri Sahada” projelerinin Basın Kuruluşlarına, Sivil Toplum Kuruluşlarına ve ilgili kurumlara tanıtımı yapılacak. Pazartesi günü İzmit Öğretmenevindeki toplantıya basın mensupları davet edildi.

26 Ağu 2022 - 15:49 - Spor

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