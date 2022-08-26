Kocaeli Yeşilay Spor olarak, Kocaeli Kent Konseyi YEDEP destekli “Spor Yap Bağımsız Kal” ve Yeşilay Kocaeli Şubesi olarak “Yeşilay Elçileri Sahada” projelerinin Basın Kuruluşlarına, Sivil Toplum Kuruluşlarına ve ilgili kurumlara tanıtımı yapılacak. Pazartesi günü İzmit Öğretmenevindeki toplantıya basın mensupları davet edildi.