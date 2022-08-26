Emanetoğlu milli takım seçmelerinde  

İlimizin başarılı tekvandocularından Hüseyin Berk Emanetoğlu’nun yükselişi devam ediyor. Başarılı sporcu, Sinop’ta yapılan Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası'ndaki performansının ardından U-21 Avrupa Şampiyonası için milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan İzmitli tekvandocu Berk’in kariyerinde çok sayıda şampiyonluğu bulunuyor.