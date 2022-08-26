26 Ağu 2022 - 15:52- Spor G: 26 Ağu 2022 - 15:53

Emanetoğlu milli takım seçmelerinde  

İlimizin başarılı tekvandocularından Hüseyin Berk Emanetoğlu’nun yükselişi devam ediyor. Başarılı sporcu, Sinop’ta yapılan Ümitler Türkiye Tekvando Şa...
Emanetoğlu milli takım seçmelerinde   mask

İlimizin başarılı tekvandocularından Hüseyin Berk Emanetoğlu’nun yükselişi devam ediyor. Başarılı sporcu, Sinop’ta yapılan Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası'ndaki performansının ardından U-21 Avrupa Şampiyonası için milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan İzmitli tekvandocu Berk’in kariyerinde çok sayıda şampiyonluğu bulunuyor.
# Avrupa, ardından

26 Ağu 2022 - 15:52 - Spor

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