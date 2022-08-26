İlimizin başarılı tekvandocularından Hüseyin Berk Emanetoğlu’nun yükselişi devam ediyor. Başarılı sporcu, Sinop’ta yapılan Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası'ndaki performansının ardından U-21 Avrupa Şampiyonası için milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan İzmitli tekvandocu Berk’in kariyerinde çok sayıda şampiyonluğu bulunuyor.
26 Ağu 2022 - 15:52- Spor Güncelleme: 26 Ağu 2022 - 15:53
Emanetoğlu milli takım seçmelerinde
İlimizin başarılı tekvandocularından Hüseyin Berk Emanetoğlu’nun yükselişi devam ediyor. Başarılı sporcu, Sinop’ta yapılan Ümitler Türkiye Tekvando Şa...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.