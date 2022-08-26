Bereketli çocuk: Rasheed!  

Moldova ekibi Sheriff, Ermeni takımı Pyunik’i normal süresi 0-0 sona eren karşılamada penaltılar sonucu 3-2 mağlup ederek Avrupa Ligi gruplarına kaldı. Bu karşılaşmada Kocaelispor’un kiralık futbolcusu Mouhamed Diop 120 dakika boyunca forma giydi ve 120 dakika sonrasında kullandığı penaltıyı ağlara gönderemedi.

107 BİN OLDU

Karşılaşmanın Kocaelispor için önemi, Rasheed transferinden gelen 20 bin Euro’ydu. Anlaşmaya göre Sheriff, Konferans Ligi gruplarına katılmaya hak kazanmış 20 bin Euro kazanmıştı. Takım, UEFA Avrupa Ligi gruplarına da kaldı ve 20 bin Euro daha elde etti. Böylece futbolcu üzerinden gelen bonus 40 Bin Euro’yu buldu. Futbolcunun transferinden de 67 bin Euro kazanan yeşil siyahlılar Rasheed transferinden toplam 107 bin Euro’yu kasasına koydu.