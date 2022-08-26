Dinçel, Onur Öztonga’yı Nevşehir’e alıyor  

Kocaelispor ile 2025’e sözleşmesi bulunan Onur Öztonga, 3. Lig 2. Grup takımlarından Kuşadasıspor ile kiralık olarak ön anlaşma sağlamıştı. Futbolcu Aydın ekibine imza atmaya hazırlanırken 3. Lig 1. Grup takımlarından Nevşehirspor, Kocaelispor’un eski teknik direktörü Selahaddin Dinçel ile anlaştı.
FETHİYESPOR’DA 35 MAÇTA OYNADI
Yaşanan sıcak gelişme üzerine Dinçel, Onur’a ulaştı ve futbolcuyu Nevşehir ekibine transfer edeceğini belirtti. Bunun üzerine Onur rotasını değiştirdi ve imza atmak üzere Nevşehir’in yolunu tuttu. Dinçel geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşadığı Fethiyespor’da Onur’a 35 maçta forma şansı verdi, Onur da bu şansı en iyi şekilde değerlendirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.