Dinçel, Onur Öztonga’yı Nevşehir’e alıyor  

Kocaelispor ile 2025’e sözleşmesi bulunan Onur Öztonga, 3. Lig 2. Grup takımlarından Kuşadasıspor ile kiralık olarak ön anlaşma sağlamıştı. Futbolcu Aydın ekibine imza atmaya hazırlanırken 3. Lig 1. Grup takımlarından Nevşehirspor, Kocaelispor’un eski teknik direktörü Selahaddin Dinçel ile anlaştı.

FETHİYESPOR’DA 35 MAÇTA OYNADI

Yaşanan sıcak gelişme üzerine Dinçel, Onur’a ulaştı ve futbolcuyu Nevşehir ekibine transfer edeceğini belirtti. Bunun üzerine Onur rotasını değiştirdi ve imza atmak üzere Nevşehir’in yolunu tuttu. Dinçel geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşadığı Fethiyespor’da Onur’a 35 maçta forma şansı verdi, Onur da bu şansı en iyi şekilde değerlendirdi.