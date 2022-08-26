26 Ağu 2022 - 15:56- Spor G: 26 Ağu 2022 - 15:58

Dinçel, Onur Öztonga’yı Nevşehir’e alıyor  

Kocaelispor ile 2025’e sözleşmesi bulunan Onur Öztonga, 3. Lig 2. Grup takımlarından Kuşadasıspor ile kiralık olarak ön anlaşma sağlamıştı. Futbolcu...
Dinçel, Onur Öztonga’yı Nevşehir’e alıyor   mask

Kocaelispor ile 2025’e sözleşmesi bulunan Onur Öztonga, 3. Lig 2. Grup takımlarından Kuşadasıspor ile kiralık olarak ön anlaşma sağlamıştı. Futbolcu Aydın ekibine imza atmaya hazırlanırken 3. Lig 1. Grup takımlarından Nevşehirspor, Kocaelispor’un eski teknik direktörü Selahaddin Dinçel ile anlaştı.

 

FETHİYESPOR’DA 35 MAÇTA OYNADI

Yaşanan sıcak gelişme üzerine Dinçel, Onur’a ulaştı ve futbolcuyu Nevşehir ekibine transfer edeceğini belirtti. Bunun üzerine Onur rotasını değiştirdi ve imza atmak üzere Nevşehir’in yolunu tuttu. Dinçel geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşadığı Fethiyespor’da Onur’a 35 maçta forma şansı verdi, Onur da bu şansı en iyi şekilde değerlendirdi.
# ile, Kocaelispor

26 Ağu 2022 - 15:56 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.056.947 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
2.Lig Kırmızı Grup’ta 2022-23 Sezonu 2 maçla başlıyor mask
2.Lig Kırmızı Grup’ta 2022-23 Sezonu 2 maçla başlıyor
Gölcük, Hendek ile berabere  2-2   mask
Gölcük, Hendek ile berabere  2-2  
Kocaelispor U-14 takımını Yunus İlgen çalıştıracak mask
Kocaelispor U-14 takımını Yunus İlgen çalıştıracak
Erbaaspor, Emir ve Necdet Burak’ı transfer etti mask
Erbaaspor, Emir ve Necdet Burak’ı transfer etti
Dinçel, Onur Öztonga’yı Nevşehir’e alıyor   mask
Dinçel, Onur Öztonga’yı Nevşehir’e alıyor  
Emanetoğlu milli takım seçmelerinde   mask
Emanetoğlu milli takım seçmelerinde  
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL