Erbaaspor, Emir ve Necdet Burak’ı transfer etti

3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden ve İzmitli teknik direktör Ali Asım Balkaya’nın çalıştırdığı Erbaaspor kadrosuna ilimizden iki genç yeteneği kattı. Derince Birlikspor’un gelecek vaat eden kanat oyuncusu Emir Karaaslaner ile Kandıra Gençlerbirliği’nde yetişen ve son olarak Kocaelispor alt yapısında başarı ile forma giyen sol ayaklı 8 numara oyuncusu Necdet Burak Okan, Tokat temsilcisi ile söz kesti. İki genç futbolcu da yeni takımında başarılı olmak ve takımına katkı sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.
# ile, Kocaelispor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.