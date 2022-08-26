26 Ağu 2022 - 15:58- Spor G: 26 Ağu 2022 - 15:59

Gölcük, Hendek ile berabere  2-2  

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcilerimizden Gölcükspor, Düzce Topuk Yaylası Fenerbahçe Tesisleri’nde yine BAL’da mücadele edecek olan Hendekspor ile...
Gölcük, Hendek ile berabere  2-2   mask

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcilerimizden Gölcükspor, Düzce Topuk Yaylası Fenerbahçe Tesisleri’nde yine BAL’da mücadele edecek olan Hendekspor ile karşılaştı. Zevkli ve çekişmeli geçen maç 2-2 sona erdi

 

FIRTINA GİBİ BAŞLADILAR

Maça çok hızlı başlayan Gölcükspor 2. dakikada Sergen Şenses, 1 dakika sonra da Serbay'ın kaydettiği gollerle 2-0’lık skor üstünlüğünü eline geçirdi. Geriye düşen Hendekspor kısa sürede toparlandı ve ataklarını sıklaştırdı. Komşu ekibi 22. dakikada penaltı kazandı ve penaltı vuruşunu gole çeviren Volkan farkı bire indirdi. Maçın 32. dakikasında ise geçen sezon Gölcükspor forması giyen etkili kanat forvet Hacı Şükrü'nün kaydettiği golle Hendekspor skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 2-2 sona erdi.

 

28 AĞUSTOS’TA ARİFİYE KALAYCI İLE

Maçın ikinci yarısında Gölcükspor farklı 11 ile sahaya çıkarken, 11’in dışında 5 futbolcu daha oyuna girdi ve kırmızı siyahlılarda toplam 27 futbolcu görücüye çıktı. Hendekspor'da çok sayıda oyuncu değişikliğine gitti. İki takım da ikinci 45 dakikada gol bulamazken maç ilk yarıda atılan gollerle 2-2 sona erdi. Bu arada Kaleci Furkan ikinci yarıda bir pozisyonda rakibi ile kafa kafaya çarpıştı, oyundan çıkan futbolcunun önemli bir sorununun olmaması sevindirdi. Gölcükspor 28 Ağustos’ta Sakarya BAL takımlarından Arifiye Kalaycı ile karşılaşacak ve mücadele saat 15.00’te başlayacak.
# Gölcükspor, ile, bir, Sakarya

26 Ağu 2022 - 15:58 - Spor

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