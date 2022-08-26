Kocaelispor U-14 takımını Yunus İlgen çalıştıracak

Kocaelispor’un futbol okulunda futbola başlayan A takımına kadar yükselen orta saha oyuncusu Yunus İlgen 2 sezondur alt yapıda antrenörlük yapıyor. 1990 İzmit doğumlu çalıştırıcı bu sezon Kocaelispor’un U-14 takımında birinci antrenör olarak görev yapacak. İlgen geçtiğimiz sezon U-16 takımında Murat Tiryaki’ye yardımcılık yapıyordu. Öte yandan Kocaelispor futbolcu okulunda Ender Demir, Fırat İstaş ve Emre Kara görev aldı. Bu isimler Kocaelispor’da yardımcı antrenörlük de yapacak. Diğer yaş gruplarında ise başka bir değişiklik olmadı.

KOCAELİSPOR ALT YAPISI ANTRENÖR ŞEMASI

Zeki Kaya: Genel Koordinatör

Ramiz Soydaş: Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu

U-19: Ali Mumcu

U-17: Murat Tiryaki

U-16: Uğur Soykan

U-15: Gürcan Yazıcı

U-14: Yunus İlgen

U-11,12 ve 13: Göksel Ali Argun ve Erhan Okur

Futbol Okulu Koordinatörü: Göksel Ali Argun

Futbol Okulu Antrenörleri: Ender Demir, Fırat İstaş, Emre Kara

Kaleci Antrenörü: Önder Tiryaki