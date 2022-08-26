Kocaelispor U-14 takımını Yunus İlgen çalıştıracak

Kocaelispor’un futbol okulunda futbola başlayan A takımına kadar yükselen orta saha oyuncusu Yunus İlgen 2 sezondur alt yapıda antrenörlük yapıyor. 1990 İzmit doğumlu çalıştırıcı bu sezon Kocaelispor’un U-14 takımında birinci antrenör olarak görev yapacak. İlgen geçtiğimiz sezon U-16 takımında Murat Tiryaki’ye yardımcılık yapıyordu. Öte yandan Kocaelispor futbolcu okulunda Ender Demir, Fırat İstaş ve Emre Kara görev aldı. Bu isimler Kocaelispor’da yardımcı antrenörlük de yapacak. Diğer yaş gruplarında ise başka bir değişiklik olmadı.
KOCAELİSPOR ALT YAPISI ANTRENÖR ŞEMASI
Zeki Kaya: Genel Koordinatör
Ramiz Soydaş: Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu
U-19: Ali Mumcu
U-17: Murat Tiryaki
U-16: Uğur Soykan
U-15: Gürcan Yazıcı
U-14: Yunus İlgen
U-11,12 ve 13: Göksel Ali Argun ve Erhan Okur
Futbol Okulu Koordinatörü: Göksel Ali Argun
Futbol Okulu Antrenörleri: Ender Demir, Fırat İstaş, Emre Kara
Kaleci Antrenörü: Önder Tiryaki
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.