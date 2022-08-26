2.Lig Kırmızı Grup’ta 2022-23 Sezonu 2 maçla başlıyor

Kocaelispor’un da yer aldığı TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta 2022-2023 heyecanı bugün iki maçla başlıyor. Sezonun açılış maçında saat 17.00’de, Ankara Demirspor ile Kırşehir Belediyespor karşılaşacak. 20.00’de ise Bursa’daki maçta, Karacabey Belediyespor A.Ş ile Bucaspor 1928 takımları, sezonun ilk maçına çıkacak. Kocaelispor yarın Derince’de Kırklareli takımını konuk ederek sezona başlayacak. Bu maç 17.00’de başlayacak. Diğer maçlar da yarın oynanacak.

İŞTE İLK HAFTANIN PROGRAMI:

27 Ağustos Cumartesi (Bugün):

17.00 Ankara Demirspor-Kırşehir Belediye

20.00 Karacabey Belediyespor- Buca 1928

27 Ağustos Pazar (Yarın):

16.00 Adıyaman FK-1461 Trabzon FK

16.00 Silahtaroğlu Van-Pazarspor

16.30 Criptos.Zonguldak Kömür-Fethiye

16.30 GMG Kastamonuspor-Serik Belediye

17.00 Kocaelispor-Weecoıns kırklarelispor

17.00 Etimesgut Belediyespor-Sarıyer

20.00 İskenderunspor A.Ş.-Balıkesirspor

20.00 Diyarbekir sporA.Ş.-Uşakspor A.Ş.