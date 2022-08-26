2.Lig Kırmızı Grup’ta 2022-23 Sezonu 2 maçla başlıyor

Kocaelispor’un da yer aldığı TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta 2022-2023 heyecanı bugün iki maçla başlıyor. Sezonun açılış maçında saat 17.00’de, Ankara Demirspor ile Kırşehir Belediyespor karşılaşacak. 20.00’de ise Bursa’daki maçta, Karacabey Belediyespor A.Ş ile Bucaspor 1928 takımları, sezonun ilk maçına çıkacak. Kocaelispor yarın Derince’de Kırklareli takımını konuk ederek sezona başlayacak. Bu maç 17.00’de başlayacak. Diğer maçlar da yarın oynanacak.
İŞTE İLK HAFTANIN PROGRAMI:
27 Ağustos Cumartesi (Bugün):
17.00 Ankara Demirspor-Kırşehir Belediye
20.00 Karacabey Belediyespor- Buca 1928
27 Ağustos Pazar (Yarın):
16.00 Adıyaman FK-1461 Trabzon FK
16.00 Silahtaroğlu Van-Pazarspor
16.30 Criptos.Zonguldak Kömür-Fethiye
16.30 GMG Kastamonuspor-Serik Belediye
17.00 Kocaelispor-Weecoıns kırklarelispor
17.00 Etimesgut Belediyespor-Sarıyer
20.00 İskenderunspor A.Ş.-Balıkesirspor
20.00 Diyarbekir sporA.Ş.-Uşakspor A.Ş.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.