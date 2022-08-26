Çocuklar İZGİM’deki takı tasarım atölyesinde çok eğlendiler

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren İzmit Kadın Girişimciler Merkezi’nde, çocukların yaz tatillerini değerlendirmeleri amacıyla atölyeler düzenleniyor. Ağustos ayı boyunca devam eden atölyelerle çocukların öğrenme sürecine katkı sağlanıyor. Çocuklar son olarak takı tasarım atölyesine katıldı.

MEMNUN AYRILDILAR

Çocukların bir yandan el becerilerini geliştirirken bir yandan da keyifli vakit geçirerek sosyalleştiği atölyelere yoğun katılım sağlanıyor. Takı tasarım atölyesinde üretici kadınlarla birlikte takı tasarlayan çocuklar yaptıkları el emeği takılar ile ellerindeki bir işi başarma duygusuyla İZGİM’den memnun ayrıldı.



NASIL KAYIT OLABİLİRİM?

Atölye hizmetinden faydalanan çocuklar ve aileleri İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti. Atölyelere katılım için kayıt olma şartı aranırken ebeveynler https://file.izmit.bel.tr/cocuk-atolyeleri/ adresinden çocukları için kayıt oluşturabilir.