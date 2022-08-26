26 Ağu 2022 - 16:56- Gündem G: 26 Ağu 2022 - 16:57

İzmit Belediyesi, Tavşantepe’de  deforme olan yolları onarıyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Tavşantepe Mahallesi’nde zamanla deforme olan yollarda gerçekleştirdiği asfalt yama çalışmasıyla bölge halkına konfor sundu

İzmit Belediyesi, Tavşantepe’de  deforme olan yolları onarıyor mask

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri daha yaşanabilir bir İzmit için kentin her noktasına hizmet götürmeye devam ediyor. Yol yenileme çalışmalarına hız veren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Tavşantepe Mahallesi’nde zamanla deforme olan yolda asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. 


288 TON ASFALT KULLANILDI

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Tavşantepe Mahallesi Ata Sokak’ta bulunan yolu 140 ton PMT ve 288 ton asfalt kullanarak yeniledi. Çalışmalarını kısa sürede tamamlayan ekipler vatandaşların takdirini kazandı. Ekipler yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına kentin farklı noktalarında devam edecek.
# bir, İzmit belediyesi

26 Ağu 2022 - 16:56 - Gündem

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