İzmit Belediyesi, Tavşantepe’de  deforme olan yolları onarıyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri daha yaşanabilir bir İzmit için kentin her noktasına hizmet götürmeye devam ediyor. Yol yenileme çalışmalarına hız veren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Tavşantepe Mahallesi’nde zamanla deforme olan yolda asfalt yama çalışması gerçekleştirdi.
288 TON ASFALT KULLANILDI
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Tavşantepe Mahallesi Ata Sokak’ta bulunan yolu 140 ton PMT ve 288 ton asfalt kullanarak yeniledi. Çalışmalarını kısa sürede tamamlayan ekipler vatandaşların takdirini kazandı. Ekipler yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına kentin farklı noktalarında devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.