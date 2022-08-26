Diyanet personeli tepkili! “Sözleşmelilerin yaşadığı belirsizlik siyasilerin ayıbıdır”

Diyanet Birlik-Sen Kocaeli Şubesi bugün akşam saatlerinde İzmit Eren Camiinde bir araya gelerek sözleşmeli personellere kadro talebi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, Diyanet Birlik-Sen Kocaeli İl Başkanı Numan Uysal, Marmara Bölge Sorumlusu Mehmet Ali Karadaşlı, il yöneticileri ve görevliler katıldı. Marmara Bölge Sorumlusu Mehmet Ali Karadaşlı tarafından okunan açıklamada, “Diyanet Birlik-Sen olarak yıllardır hakları gasp edilen süresiz sözleşmeliler başta olmak üzere tüm sözleşmeli personele şartsız ve koşulsuz kadro verilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“SİYASET MALZEMESİ OLARAK KULLANILMASI ÇOK ACI”

Marmara Bölge Sorumlusu Mehmet Ali Karadaşlı yaptığı açıklamada: “Son yıllarda Devlet memuru alımlarındaki personel istihdam şekli aynı görevi yapan eşitler arasında kadrolu ve sözleşmeli ayrımına gidilerek istihdam edilen sözleşmeli personel aleyhine büyük bir hak ihlali ve insan haklarına aykırı mağduriyetleri de beraberinde getirdi. 2014 yılından sonra göreve atanan ve 9 yıldır sözleşmeli olarak çileli bir şekilde görev yapan süresiz sözleşmeli personel hala siyaset tarafından oyalanmaktadır. Süresiz sözleşmelilerin Devletinden gördüğü üvey evlat muamelesi bir yana yaşadığı sıkıntılar dahi göz ardı edilerek siyaset tarafından seçim malzemesi olarak kullanılmaya devam edilmesi çok acıdır.

“BU BÜYÜK BİR HAKSIZLIKTIR”

2014-2018 yılları arasından atanan süresiz sözleşmelilerin yaşadığı bilinmezlik siyasetin büyük bir ayıbıdır. Bu ayıptan kurtulmanın tek yolu vardır o da Ekim ayında açılacak TBMM de ilk gündem maddesi olarak tüm Sözleşmelilerin Kadroya geçirilmesi konusunun karara bağlamasıdır. Bu büyük bir haksızlık ve büyük bir adaletsizliktir. Diyanet Birlik Sen olarak, Süresiz Sözleşmeliler için 3+1 şeklindeki farklı bir alternatifi kesinlikle kabul etmiyor doğrudan yürürlük tarihi Ekim 2022 olmak üzere kadroya geçirilmelerini istiyoruz.

“SÖZLEŞMELİ İSTİHDAMI KALDIRILMALI”

Sözleşmeli istihdamı tamamen kaldırılmalı, çalışanlar arasında ayrım yapılmamalıdır. Son günlerde Hükümet tarafından sözleşmelilere kadro verilmesine dair verilen sözlerin aksine ikircikli açıklamalarda bulunan siyasetçilerin ‘’Süresiz Sözleşmeli personele kadrolulara verilen benzer hakların verilmesi’’ şeklindeki basına yansıyan ifadelerini çok yakışıksız buluyoruz. Diyanet Birlik Sen olarak yıllardır hakları gasp edilen süresiz sözleşmeliler başta olmak üzere tüm sözleşmeli personele şartsız ve koşulsuz kadro verilmesini istiyoruz” dedi.