26 Ağu 2022 - 17:05- Asayiş G: 26 Ağu 2022 - 17:11

Göreve giden polis ekibi kaza yaptı

Çayırova'da göreve giden polis ekibi kaza yaptı.

Göreve giden polis ekibi kaza yaptı mask
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Kaza, Çayırova Şekerpınar Mahallesi Nazmi Balcı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 41 A 7449 plakalı Ford marka polis aracı, Mercedes marka başka bir otomobille çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kimsenin olmaması rahat bir nefes aldırdı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
# Çayırova, Şekerpınar Mahallesi, Nazmi Balcı Caddesi, sağlık, polis, kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi, bir

26 Ağu 2022 - 17:05 - Asayiş

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