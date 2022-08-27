27 Ağu 2022 - 09:06- Asayiş G: 27 Ağu 2022 - 10:36

Kocaeli’de 30 kilo esrar ele geçirildi

Kartepe'de jandarma ekipleri tarafından bir evin bahçesinde yapılan aramada 30 kilo 805 gram uyuşturucu ve kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kocaeli’de 30 kilo esrar ele geçirildi mask
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele çalışmaları devam ediyor. Uyuşturucu yetiştiriciliği ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, Kartepe ilçesi Şevkatiye Mahallesinde bulunan bir evin bahçesinde arama yaptı. Yapılan aramada 30 kilo 805 gram kubar esrar ve ekili halde 7 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Malzemelere el konulurken İ.A. ve C.M. isimli 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.
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27 Ağu 2022 - 09:06 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Erol Demirbek Türk - yakalanan uyuşturucuların toplandığı depolar yanmasın. aklımıza yanlış şeyler gelmesin .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Ağustos 10:13

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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