27 Ağu 2022 - 09:08- Asayiş G: 27 Ağu 2022 - 09:20

Kocaeli'de 4 ton 225 litre etil alkol ele geçirildi

Körfez'de polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 4 ton 225 litre etil alkol ele geçirildi.
Kocaeli'de 4 ton 225 litre etil alkol ele geçirildi mask

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde Körfez ilçesinde bir araçta yapılan aramada 5 litrelik şişeler halinde 800 adet etil alkol, 1 litrelik şişeler halinde 225 etil alkol olmak üzere toplamda 4 ton 225 litre etil alkol ele geçirildi. Malzemelere el konulurken bir kişi hakkında işlem başlatıldı.
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27 Ağu 2022 - 09:08 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Erol Demirbek Türk - kaçak mı imiş bunlar nereden hangi gümrükten girmiş acaba.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Ağustos 10:14

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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