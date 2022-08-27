27 Ağu 2022 - 09:13- Asayiş G: 27 Ağu 2022 - 09:22

İzmit'te düğün konvoyu trafik akışını engelledi

İZMİT'te düğün konvoyunda bulunanlar, bulvar caddesi üzerinde araçlarını durdurarak oyun oynadı. Trafik akışını engelleyen grup, tepki topladı.

İzmit'te düğün konvoyu trafik akışını engelledi mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Akşam saatlerinde İzmit Atatürk Bulvarı'nda düğün konvoyu 3 şeritli yolun 2 şeridinde durdu.  Trafik akışının engellenmesine aldırış etmeden araçlardan inenler, bulvar üzerinde oyun oynadı. Konvoydakilerin trafiği durma noktasına getirmesi, bölgeden geçen sürücüler tarafından tepki çekti. Bir süre sonra araçlarına binerek yola devam edildi. Düğün konvoyunun yolda durduğu anlar sosyal medyada paylaşılırken, tepki gösterildi.
# düğün konvoyu, Düğün, Atatürk Bulvarı, bir, tarafından

27 Ağu 2022 - 09:13 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.038.607 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Derya Ertürk - Polis işin kolayını bulmuş olay yerine geç gidiyor olay bitmiş olsun diye gitse de uzaktan dönüp geri geliyor her kurum kokmuş !

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Ağustos 10:39
02

Erol Demirbek Türk - bir düğün konvoyu , asker uğurlama konvoyuna çeki düzen veremeyen yönetim , trafik engellenir silahlar atılır. insanların can mal güvenliği yok edilir . SONUÇ HİÇ devamı diğer düğünde .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Ağustos 10:18
01

K.s - Peki bu memlekette trafik polisi ne iş yapar soruyorum

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 27 Ağustos 09:20
03

Erol Demirbek Türk - @K.s 01 nolu yoruma cevabı: istanbulda bir akp üyesi gençten tokat yemişti bir trafik polisi , bir başkasının yüzüne akp li kadın milletvekili mersinde tükürmüştü o görevini yapan poliste sürgün edilmişti. bir daha sorma ne işe yarıyor diye .

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 27 Ağustos 10:22
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Göreve giden polis ekibi kaza yaptı mask
Göreve giden polis ekibi kaza yaptı
Dükkanın önünü süpürürken dehşeti yaşadı mask
Dükkanın önünü süpürürken dehşeti yaşadı
Eşiyle ilişkisi olan komşusunu beyzbol sopasıyla dövdü mask
Eşiyle ilişkisi olan komşusunu beyzbol sopasıyla dövdü
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı mask
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı
Böyle kaza görülmemiştir! Deponun üstünde bir minibüs mask
Böyle kaza görülmemiştir! Deponun üstünde bir minibüs
Freni patlayan elektrikli motosiklet devrildi: 2 yaralı mask
Freni patlayan elektrikli motosiklet devrildi: 2 yaralı
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL