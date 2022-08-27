İzmit'te düğün konvoyu trafik akışını engelledi

Erol Demirbek Türk - @K.s 01 nolu yoruma cevabı: istanbulda bir akp üyesi gençten tokat yemişti bir trafik polisi , bir başkasının yüzüne akp li kadın milletvekili mersinde tükürmüştü o görevini yapan poliste sürgün edilmişti. bir daha sorma ne işe yarıyor diye .