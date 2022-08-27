İzmit'te düğün konvoyu trafik akışını engelledi

Akşam saatlerinde İzmit Atatürk Bulvarı'nda düğün konvoyu 3 şeritli yolun 2 şeridinde durdu. Trafik akışının engellenmesine aldırış etmeden araçlardan inenler, bulvar üzerinde oyun oynadı. Konvoydakilerin trafiği durma noktasına getirmesi, bölgeden geçen sürücüler tarafından tepki çekti. Bir süre sonra araçlarına binerek yola devam edildi. Düğün konvoyunun yolda durduğu anlar sosyal medyada paylaşılırken, tepki gösterildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Derya Ertürk - Polis işin kolayını bulmuş olay yerine geç gidiyor olay bitmiş olsun diye gitse de uzaktan dönüp geri geliyor her kurum kokmuş !
Erol Demirbek Türk - bir düğün konvoyu , asker uğurlama konvoyuna çeki düzen veremeyen yönetim , trafik engellenir silahlar atılır. insanların can mal güvenliği yok edilir . SONUÇ HİÇ devamı diğer düğünde .
K.s - Peki bu memlekette trafik polisi ne iş yapar soruyorum
Erol Demirbek Türk - istanbulda bir akp üyesi gençten tokat yemişti bir trafik polisi , bir başkasının yüzüne akp li kadın milletvekili mersinde tükürmüştü o görevini yapan poliste sürgün edilmişti. bir daha sorma ne işe yarıyor diye .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.