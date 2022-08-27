Hyundai’den Kocaeli İtfaiyesine 3 gövde araç

Kocaeli’nde kurulu bulunan Hyundai Assan, Kocaeli İtfaiyesine gövde araç temininde bulundu. Kocaeli İtfaiye Daire Başkanlığında düzenlenen törenle gövde araçlar teslim edildi. Programın sonunda elektrikli araçlara acil durum müdahale eğitimi verildi.

GÖVDE ARAÇLAR

Kocaeli’de üretim yapan ve sosyal sorumluluk projelerine önem veren Hyundai Assan, son teknolojik ekipmanlar ile hizmet veren Kocaeli İtfaiyesi’nin gücüne güç kattı. Daha önce birçok konuda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na destekte bulunan Hyundai Assan, bu kez Kocaeli İtfaiyesi’nin eğitim amaçlı kullanılması için 3 adet gövde araç temin etti.

ARAÇLAR İTFAİYE’YE TESLİM EDİLDİ

Kocaeli İtfaiyesi yeni hizmet binası önünde gerçekleştirilen törene İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, Hyundai Fabrika Direktörü Wongyun Park, İdari Birimler Direktörü Barbaros Yıldırım, İş Sağlığı Güvenliği Ve Çevre Bölümü Müdürü Tayfun Kezer, Eğitim Akademisi Müdürü Muhammet İnan ve İtfaiye personeli katıldı.

“GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTILAR”

Programda konuşan İslamoğlu, “Hyundai firmasının daha önce de itfaiye teşkilatımıza destekleri olmuştu. Bugünse eğitim birimimize 3 araç gövdesi vererek, trafik kazalarına müdahalede kendi ekiplerimizi geliştirme konusunda bize destek veriyorlar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı olarak kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sadece araç temini değil, Türkiye’de yeni gelişen elektrikli araçlar için de bize eğitim desteği verecekler. Alınacak eğitimle teşkilatımızı daha da güçlendireceğiz. Ardından Türkiye Belediyeler Birliği aracılığıyla tüm illerdeki itfaiye teşkilatlarımıza aktaracağız” dedi.

“HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

Törende söz alan Wongyun Park ise “Biz bulunduğumuz toplumdan bağımsız kalamayız. Toplumla beraber büyüyebiliyoruz. Sosyal sorumluluk bilinciyle çalışıyoruz. Kocaeli İtfaiyesiyle birlikte aramızda olan işbirliğinin güçlü olması bizi mutlu ediyor. Kocaeli İtfaiyesi’nin sayesinde güvenli bir ortamda yaşıyoruz. Elimizden gelen ne varsa her zaman yapmaya hazırız” ifadesini kullandı. Programın sonunda daire başkanı İslamoğlu, Hyundai direktörü Park’a plaket ve Gönüllü İtfaiyeci tişörtü takdim etti.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA MÜDAHALE

Daha sonra İtfaiye Eğitim Merkezi eğitmenlerine ve vardiya amirlerine Hyundai tarafından elektrikli araçlara acil durum müdahale eğitimi verildi. Eğitimde olası acil durumlarda elektrikli araçlara doğru müdahale teknikleri konusunda Kocaeli İtfaiyesi’nin müdahale kabiliyetinin artmasına önemli katkı sağlandı.

DİĞER İTFAİYELERE EĞİTİM

Kocaeli İtfaiyesi İtfaiye Eğitim Merkezi (KOBİTEM) eğitmenleri, aldıkları bu eğitimi personele aktararak ilimizde olası elektrikli araç kaza ve yangınlarına karşı vatandaşlarımıza daha nitelikli hizmet verilmesi sağlanacak. Akabinde talep olması halinde diğer il ve ülke itfaiyecilerine de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından eğitim desteği verilecek.