Plaj voleybolu heyecanı başladı

Son dönemlerde birbirinden önemli sportif etkinliklere ev sahipliği yapan Derince’de bu kez plaj voleybolu coşkusu yaşanıyor. Derince Belediyesi’nin Derincespor Kulübü ile birlikte düzenlediği Plaj Voleybolu Turnuvası’nda heyecan müsabakalarla başladı. 86 takımın katılımıyla gerçekleşen turnuva beş ayrı kategoride düzenleniyor. Erkekler (yaş grubu serbest), karma gruplar, genç bayanlar, küçük kızlar ve minikler karma kategorilerinde düzenlenen turnuvada birbirinden çekişmeli müsabakalar oynanıyor. Erkekler (yaş grubu serbest) müsabakalarıyla başlayan turnuva öncesi alana gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, voleybol oynayarak sporcuların heyecanına ortak oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.