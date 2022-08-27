27 Ağu 2022 - 10:31- Spor G: 27 Ağu 2022 - 10:32

Plaj voleybolu heyecanı başladı

Derince Belediyesi’nin Derincespor Kulübü ile birlikte düzenlediği ve 3 gün boyunca devam edecek olan Plaj Voleybolu Turnuvası’nda heyecan başladı.
Plaj voleybolu heyecanı başladı mask
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Son dönemlerde birbirinden önemli sportif etkinliklere ev sahipliği yapan Derince’de bu kez plaj voleybolu coşkusu yaşanıyor. Derince Belediyesi’nin Derincespor Kulübü ile birlikte düzenlediği Plaj Voleybolu Turnuvası’nda heyecan müsabakalarla başladı. 86 takımın katılımıyla gerçekleşen turnuva beş ayrı kategoride düzenleniyor. Erkekler (yaş grubu serbest), karma gruplar, genç bayanlar, küçük kızlar ve minikler karma kategorilerinde düzenlenen turnuvada birbirinden çekişmeli müsabakalar oynanıyor. Erkekler (yaş grubu serbest) müsabakalarıyla başlayan turnuva öncesi alana gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, voleybol oynayarak sporcuların heyecanına ortak oldu.
# ile, başkanı, Derince Belediyesi

27 Ağu 2022 - 10:31 İHA Kocaeli- Spor

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