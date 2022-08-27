27 Ağu 2022 - 10:33- Asayiş G: 27 Ağu 2022 - 10:34

Kocaeli’de 35 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli’de güvenlik güçlerince yakalanan 35 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.
Kocaeli’de 35 kaçak göçmen sınır dışı edildi mask

Kocaeli’de güvenlik güçleri tarafından düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede çalışmalarını sürdüren ekipler 35 düzensiz göçmen yakaladı. Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen ve burada gözetim altında tutulan göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
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27 Ağu 2022 - 10:33 İHA Kocaeli- Asayiş

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