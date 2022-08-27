Kocaeli’de 35 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli’de güvenlik güçleri tarafından düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede çalışmalarını sürdüren ekipler 35 düzensiz göçmen yakaladı. Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen ve burada gözetim altında tutulan göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.