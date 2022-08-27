Binali Eniş, CHP Çayırova’ya tekrar aday

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, sağlık sorunları nedeniyle istifa etmiş, ilçe yöneticilerinin çoğunluğunun istifası sonrasında yönetim düşmüştü. Genel merkez tarafından onaylanan üst kurul, ilçeyi olağanüstü seçime götürmek için çalışma yaparken bilindiği gibi istifa eden İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, tekrar aday olduğunu duyurmuştu.

SON SEÇİMDE DE ADAYDI

2019 seçimlerinde Cihan Soyluçiçek ile yarışan ancak kaybeden Binali Eniş’in aday olduğu öğrenildi. Eniş, CHP Çayırova İlçe binasına giderek üst kurulu tebrik ederken 24 Eylül’de gerçekleştirilecek olağanüstü ilçe kongresinde aday olduğunu da söylediği öğrenildi.