27 Ağu 2022 - 10:56- Asayiş G: 27 Ağu 2022 - 10:58

Evinin bahçesinde ölü bulundu

İzmit'te yaşayan 47 yaşındaki Ahmet Şenoğlu, evinin bahçesinde ölü bulundu.
Evinin bahçesinde ölü bulundu mask
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Olay, İzmit Turgut Mahallesi Hacı Bayram Veli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Şenoğlu (47) evinin bahçesinde ölü bulundu. Şenoğlu’nun hareketsiz şekilde bahçede görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar verildi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ahmet Şenoğlu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti. 47 yaşındaki Ahmet Şenoğlu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
# Turgut Mahallesi, Hacı Bayram Veli Sokak, polis, sağlık, Ahmet Şenoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi

27 Ağu 2022 - 10:56 İHA Kocaeli- Asayiş

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