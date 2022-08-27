Olay, İzmit Turgut Mahallesi Hacı Bayram Veli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Şenoğlu (47) evinin bahçesinde ölü bulundu. Şenoğlu’nun hareketsiz şekilde bahçede görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar verildi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ahmet Şenoğlu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti. 47 yaşındaki Ahmet Şenoğlu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.