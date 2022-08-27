27 Ağu 2022 - 11:33- Siyaset G: 27 Ağu 2022 - 11:37

Erenkaya 27 mahalle temsilcisiyle buluştu

CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya İzmit’e bağlı 27 mahalle temsilcisiyle bir araya geldi. Erenkaya, “Toplu sohbet toplantısında toplantıda bulunan ve bulunamayan arkadaşlarımın tamamı milletvekili ve belediye başkan adaylarının ön seçimle belirlenmesinin partimiz için daha uygun olacağını belirttiler” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Erenkaya 27 mahalle temsilcisiyle buluştu mask
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Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, Bahçeçik’te bulunan evinin bahçesinde İzmit İlçe Başkanlığı’na bağlı 27 mahalle temsilcisi ile bir araya geldi. Hem yerel hem de genel siyasetin konuşulduğu buluşmanın ardından açıklama yapan Erenkaya, “İzmit İlçe Başkanlığımıza bağlı 52 mahalle temsilcisi arkadaşlarımızın başta Selman Kurcan ve Engin Özcan'ın talepleri üzerine mahalle temsilcisi arkadaşlarla bir araya geldik. Bahçecik’te bulunan evimin bahçesinde güzel bir yemek organizasyonu oldu. Katılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 27 mahalle temsilcimizin katıldığı yemeğe mazereti nedeniyle katılamayan arkadaşlarımız için bir toplantı daha yapılması kararı alındı” dedi.

YÜZDE 90’I ÖN SEÇİM İLE BELİRLENİRSE…”

“Toplu sohbet toplantısında toplantıda bulunan ve bulunamayan arkadaşlarımın tamamı milletvekili ve belediye başkan adaylarının ön seçimle belirlenmesinin partimiz için daha uygun olacağını belirttiler” diyen Erenkaya, “Benim de kanaatim genel merkez kontenjanı haricinde yüzde 90’ı ön seçim ile belirlenirse partimiz daha başarılı olur düşüncesindeyim. İlçe başkanlığımız öncülüğünde 52 mahalle ve 50 köy temsilcilerimizi 2 ayda bir mutlak bir araya gelip fikir alışverişi yapılması kanımca uygun olur. Bu toplantıyı düzenleyen ve toplantıya katılan arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

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27 Ağu 2022 - 11:33 - Siyaset

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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