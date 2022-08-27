BAL takımları bir araya geliyor!

2022-2023 Sezonu Bölgesel Amatör Lig takımlarımızın grup kura çekimleri yarın saat 15.00’te Hasan Doğan Amatörevi KASKF Konferans Salonu’nda yapılacak. Kritik toplantıda BAL takımlarımızın yer alacağı gruplar belli olacak. Takımlarımız bu sezon 13 ve 14. gruplarda yer alacak. 13. Grup’ta 4, 14. Grup’ta da 3 takımımız bulunacak. 13. Grup’ta ayrıca İstanbul (5), Bursa (3) ve Yalova (2), 14. Grup’ta ise İstanbul (5), Tekirdağ (3) ve Kırklareli (2), Edirne de 1 takımla temsil edilecek.

BAL TAKIMLARIMIZ

Gölcükspor

Gebzespor

Kullar 1975

Değirmenderespor

Yuvacıkspor

Harbişspor

Tayfunspor

BAL 14. GRUP

Kocaeli (4)

İstanbul (5)

Bursa (3)

Yalova (2)

BAL 14. GRUP

Kocaeli (3)

İstanbul (5)

Tekirdağ (3)

Kırklareli (2)

Edirne (1)