BAL takımları bir araya geliyor!

2022-2023 Sezonu Bölgesel Amatör Lig takımlarımızın grup kura çekimleri yarın saat 15.00’te Hasan Doğan Amatörevi KASKF Konferans Salonu’nda yapılacak. Kritik toplantıda BAL takımlarımızın yer alacağı gruplar belli olacak. Takımlarımız bu sezon 13 ve 14. gruplarda yer alacak. 13. Grup’ta 4, 14. Grup’ta da 3 takımımız bulunacak. 13. Grup’ta ayrıca İstanbul (5), Bursa (3) ve Yalova (2), 14. Grup’ta ise İstanbul (5), Tekirdağ (3) ve Kırklareli (2), Edirne de 1 takımla temsil edilecek.
BAL TAKIMLARIMIZ
Gebzespor
Kullar 1975
Değirmenderespor
Yuvacıkspor
Harbişspor
Tayfunspor
BAL 14. GRUP
Kocaeli (4)
İstanbul (5)
Bursa (3)
Yalova (2)
BAL 14. GRUP
Kocaeli (3)
İstanbul (5)
Tekirdağ (3)
Kırklareli (2)
Edirne (1)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.