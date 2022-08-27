Uludağ Kupası başlıyor

İlimizin alt yapıya değer veren iki kulübümüz İzmit Gençlerbirliği ile Tavşantepespor takımlar, Bursa’da düzenlenecek olan Uludağ Kupası’na katılacak. 2011 ve 2012 doğumlu futbolcuların yer alacağı turnuva Bursa Hüdavendigar Dikkaldırım Stadı’nda gerçekleşecek ve turnuva.
1 GÜN SÜRECEK
Bugünkü turnuva 1 gün sürecek olan turnuvaya İzmit Gençlerbirliği ve Tavşantepespor takımlarının yanı sıra, Genç Yetenekler Gençlik ve Spor Kulübü, Yalovagücü, İnegöl Kafkas, Bursa Kültür Spor, Yeşilay Spor, Belediye Kütahyaspor, Ümraniyespor, Milletspor, Altınsaban, İnegölspor, Yalova Bahçelievler ile Forza Alanya takımları katılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.