Uludağ Kupası başlıyor

İlimizin alt yapıya değer veren iki kulübümüz İzmit Gençlerbirliği ile Tavşantepespor takımlar, Bursa’da düzenlenecek olan Uludağ Kupası’na katılacak. 2011 ve 2012 doğumlu futbolcuların yer alacağı turnuva Bursa Hüdavendigar Dikkaldırım Stadı’nda gerçekleşecek ve turnuva.

1 GÜN SÜRECEK

Bugünkü turnuva 1 gün sürecek olan turnuvaya İzmit Gençlerbirliği ve Tavşantepespor takımlarının yanı sıra, Genç Yetenekler Gençlik ve Spor Kulübü, Yalovagücü, İnegöl Kafkas, Bursa Kültür Spor, Yeşilay Spor, Belediye Kütahyaspor, Ümraniyespor, Milletspor, Altınsaban, İnegölspor, Yalova Bahçelievler ile Forza Alanya takımları katılacak.