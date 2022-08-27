Erol Pekinalp geliyor!

2 Türkiye, 1 de Marmara şampiyonu olan Kartepe Masterler takımının golcü ismi Erol Pekinalp dizinden önemli bir operasyon geçirmişti. Pekinalp geçirdiği ameliyatın ardından toparlanmaya başladı. Bireysel olarak antrenmanlarını sıkı bir şekilde sürdüren Erol Pekinalp “Geliyorum” mesajı gönderdi. Takım arkadaşları da başarılı santrforun eski günlerdeki gibi klas gollerine devam edeceğine fazlası ile inanıyor.