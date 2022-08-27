Burak Ustabaş, Artvin Hopa’da profesyonel oldu!

İzmit Gençlerbirliği U-11, 12 ve 13 takımlarında forma giyen Burak Can Ustabaş, 3. Lig 3. Grup takımlarından Artvin Hopaspor ile profesyonel sözleşmeye imza attı. 2003 doğumlu sol bek ve sol kanat oyuncusu yeni takımında başarılı olmak istediğini ifade etti. İzmit Gençlerbirliği Genel Koordintörü Zafer Durmaz “Kulübümüzün Yetiştirdiği oyuncumuz Burak Ustabaş Artvin Hopaspor Kulübü ile profesyonel sözleşmeye imza attı. Kendisini kutluyor ve gelecek adına başarılar diliyoruz. Yolu açık olsun” ifadelerine yer verdi. Öte yandan Karamürselli stoper Berkay Özer de yeni sezon için Artvin Hopaspor’a Uşakspor’dan kiralanmıştı.