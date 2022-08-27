Orhan Özkan, Kocaeli Güneşspor alt yapısında

Futbola Kocaelispor altyapısında başlayan ve pek çok başarısı bulunan Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu genç antrenör Orhan Özkan, ilimizin başarılı kulüplerinden Kocaeli Güneşspor ile anlaştı. Yahya Kaptan Edebali Ortaokulu’nda beden eğitimi öğretmenliği yapan Özkan, ilimizde çeşitli kulüplerin altyapılarında başarı ile görev yaptı. Özkan bundan sonraki kariyerine Kocaeli Güneşspor alt yapısında devam edecek.