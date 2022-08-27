Orhan Özkan, Kocaeli Güneşspor alt yapısında

Futbola Kocaelispor altyapısında başlayan ve pek çok başarısı bulunan Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu genç antrenör Orhan Özkan, ilimizin başarılı kulüplerinden Kocaeli Güneşspor ile anlaştı. Yahya Kaptan Edebali Ortaokulu’nda beden eğitimi öğretmenliği yapan Özkan, ilimizde çeşitli kulüplerin altyapılarında başarı ile görev yaptı. Özkan bundan sonraki kariyerine Kocaeli Güneşspor alt yapısında devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.