Kırklarelispor 11 transfer yaptı

Kocaelispor’un rakibi Weecoins Kırklarelispor’u kısaca tanıyalım. Kocaelispor maçı için Sakarya ON7 Otel’de kampa giren Trakya temsilcisinin başkanlığını 1982 doğumlu Volkan Can yapıyor. Süper Amatör Lig’den beri kulübün başında. Mehmet Büyükekşi’nin başkanlık yaptığı TFF Yönetim Kurulu’nun da üyelerinden olan Başkan Can aynı zamanda 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği başkanlığını 3 yıldır yapıyor.
ÜST ÜSTE 10. YIL
Kocaelispor’dan 2 yıl sonra kurulan ve maçlarını 3.750 kişilik Atatürk Stadı’nda oynayan Trakya temsilcisi geçtiğimiz sezonu 10. sırada tamamladı. Toplam 32 sezon 2. Lig’de yer alan yeşil beyazlılar üst üste 10. yılını bu ligde geçiriyor. Sportif direktörlüğünü Murat Baytaroğlu’nun yaptığı takımı 4 sezondur 52 yaşındaki Bilgin Erdem çalıştırıyor. Erdem ayrıca 2012-2016 yılları arasında da takımın teknik direktörüydü.
KUPA RÜYASI
Son 10 yıldaki en başarılı sezonu 2020-2021 sezonuydu. Yeni sezon için tekrar anlaşılan Murat Yılmaz’ın 8 golle en golcü ismi olduğu sezonu 70 puanla 4. sırada bitiren Kırklareli ekibi 2019-2020 sezonunda Türkiye Kupası’nda da çeyrek finali gördü. Son 8’de eşleştiği Fenerbahçe’ye 3-0 ve 1-0 mağlup olan yeşil beyazlıların tatlı kupa rüyası da son buldu. Takım bu yıl, geçen sezon kiralanan bu sezon ise tüm haklarının alındığı 1999 doğumlu kanat forvet Fehmi Furkan Güneş ile birlikte kadrosuna 11 futbolcu kattı. İşte o isimler…
KIRKLARELİSPOR GELENLER
Fehmi Furkan Güneş – Kanat forvet - Samsunspor
Uğur Aygören – Sağ bek – Bayburt
Cengiz Demir - Stoper – Hatayspor
Necmican Cebeci – Stoper – Samsunspor U-19
Mert Çölgeçen – Stoper – Antalyaspor
Atakan Gündüz – Stoper – Trabzonspor
Serkan Sıkılmaz – Ön Libero - Karabük
Ömer Can Sokullu – Merkez Orta Saha – Çorum FK
Sabrican Vural – Sol kanat – Çorum (Kiralık)
Eray Karataş – 10 numara – Pazarspor
Murat Yılmaz – Santrfor – Sakarya
KİRALIKTAN DÖNEN
Enes İslam İlkin – Sağ kanat Pendikspor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.