Kırklarelispor 11 transfer yaptı

Kocaelispor’un rakibi Weecoins Kırklarelispor’u kısaca tanıyalım. Kocaelispor maçı için Sakarya ON7 Otel’de kampa giren Trakya temsilcisinin başkanlığını 1982 doğumlu Volkan Can yapıyor. Süper Amatör Lig’den beri kulübün başında. Mehmet Büyükekşi’nin başkanlık yaptığı TFF Yönetim Kurulu’nun da üyelerinden olan Başkan Can aynı zamanda 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği başkanlığını 3 yıldır yapıyor.

ÜST ÜSTE 10. YIL

Kocaelispor’dan 2 yıl sonra kurulan ve maçlarını 3.750 kişilik Atatürk Stadı’nda oynayan Trakya temsilcisi geçtiğimiz sezonu 10. sırada tamamladı. Toplam 32 sezon 2. Lig’de yer alan yeşil beyazlılar üst üste 10. yılını bu ligde geçiriyor. Sportif direktörlüğünü Murat Baytaroğlu’nun yaptığı takımı 4 sezondur 52 yaşındaki Bilgin Erdem çalıştırıyor. Erdem ayrıca 2012-2016 yılları arasında da takımın teknik direktörüydü.

KUPA RÜYASI

Son 10 yıldaki en başarılı sezonu 2020-2021 sezonuydu. Yeni sezon için tekrar anlaşılan Murat Yılmaz’ın 8 golle en golcü ismi olduğu sezonu 70 puanla 4. sırada bitiren Kırklareli ekibi 2019-2020 sezonunda Türkiye Kupası’nda da çeyrek finali gördü. Son 8’de eşleştiği Fenerbahçe’ye 3-0 ve 1-0 mağlup olan yeşil beyazlıların tatlı kupa rüyası da son buldu. Takım bu yıl, geçen sezon kiralanan bu sezon ise tüm haklarının alındığı 1999 doğumlu kanat forvet Fehmi Furkan Güneş ile birlikte kadrosuna 11 futbolcu kattı. İşte o isimler…

KIRKLARELİSPOR GELENLER

Fehmi Furkan Güneş – Kanat forvet - Samsunspor

Uğur Aygören – Sağ bek – Bayburt

Cengiz Demir - Stoper – Hatayspor

Necmican Cebeci – Stoper – Samsunspor U-19

Mert Çölgeçen – Stoper – Antalyaspor

Atakan Gündüz – Stoper – Trabzonspor

Serkan Sıkılmaz – Ön Libero - Karabük

Ömer Can Sokullu – Merkez Orta Saha – Çorum FK

Sabrican Vural – Sol kanat – Çorum (Kiralık)

Eray Karataş – 10 numara – Pazarspor

Murat Yılmaz – Santrfor – Sakarya

KİRALIKTAN DÖNEN

Enes İslam İlkin – Sağ kanat Pendikspor