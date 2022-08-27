Bu yolun sonu şampiyonluk olsun!

11 yıl sonra yükseldiği 1. Lig’e aynı sezon veda eden Kocaelispor bu ligdeki son maçını 21 Mayıs’ta Adanaspor ile oynadı ve mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Aradan tam 100 gün geçti ve meşin yuvarlak yeniden dönmeye başladı. 2. Lig’de misafir olmak isteyen Kocaelispor yarın sezonu açacak ve rakibi Trakya’nın güzide temsilcisi Kırklarelipor olacak. Derince Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak olan mücadele Kocaeli TV’den canlı olarak ekranlara getirecek ve karşılaşmada İzmir’den Fatih Tokail düdük çalacak.
FIRAT GÜL’ÜN 11’İ
Yola devam edilen Teknik Direktör Fırat Gül’ün sahaya süreceği 11 aşağı yukarı belli. Sakatlıkları devam eden Atila Turan ve Yusuf Cihat Çelik dışında eksik futbolcunun bulunmadığı Kocaelispor’un kalede Gökhan, savunmada Mehmet Yılmaz, Mehmet Sak, Diogo ya da Alpay, Yalçın, önlerinde Yiğitali ve Mehmet Taş, sağda Cem Ekinci, solda Beykan, forvete yakın bölgede Tayfun ve ileride de Okan 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor.
SIKI EMNİYET
Derince Stadı’nda 1.600 biletli taraftarın izleyeceği karşılaşma saat 17.00’de başlayacak ve kapılar ise 15.00’te açılacak. Stadı hakim olarak gören bölgede her hangi bir yığılmanın olmaması için bu bölümün kapatılacağı, biletsiz girişlere kesinlikle izin verilmeyeceği de belirtildi. Kocaelispor taraftarının da maç için yeni hazırlanan pankartlarla Derince Stadı’nı süsleyeceği ifade edildi.
ŞİMDİ SÖZ FUTBOLCULARDA
Sezonun ilk maçında taraftarın saha içindeki gerilim karşısında sakin kalması gerekiyor. Passolig olmadığı için TFF’nin cezaları kısıtlamadan ziyade direkt seyircisiz oynama şeklinde olabiliyor. 90 dakika boyunca takımını her zamanki gibi coşku ile destekleyecek olan 12. adama da futbolcular galibiyet hediye etmek için varını yoğunu sahaya yansıtacak.
KOCAELİSPOR’UN SEZONKİ KADRO DURUMU
DIŞ TRANSFER
Gökhan Değirmenci – Kaleci - Bandırma
Eren Bilen – Kaleci - Göztepe
Yalçın Kılınç – Stoper - Eyüpspor
Mehmet Sak – Sol Bek – Serik Belediye
Mesut Can Tunalı – Orta Saha – Belediye Derince
Yusuf Cihat Çelik – Orta Saha - Akhisarspor
Beykan Şimşek – Kanat - Göztepe
Cem Ekinci – Kanat - Ankaragücü
Hazarhan karaca – Kanat – Şile Yıldız
Tayfun Aydoğan – Ofansif Orta Saha - Tuzlaspor
Mertan Caner Öztürk – Santrfor - İstanbulspor
Okan Eken – Santrfor – Manisa Futbol Kulübü
İÇ TRANSFER
İsmet Yumakoğulları - Kaleci
Ahmet Hasan Göcen - Kaleci
Yiğit Canguru – Sağ Bek
Mehmet Yılmaz – Sağ Bek
Atila Turan – Sol Bek
Alpay Çelebi - Stoper
Diogo Özçakmak – Stoper
Mehmet Taş – Orta Saha
Yiğitali Bayrak – Orta Saha
Samed Ali Kaya – Kanat
İlyas Kubilay Yavuz – Ofansif Orta Saha
ALT YAPI
Anıl Emre Yılmaz – Orta Saha
Ümitcan Ekşi – Orta Saha
Bedirhan Yıldız – Kanat Forvet
Yağız Gül – Kanat Forvet
Yusuf Efe Yaman - Santrfor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.