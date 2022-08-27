Bu yolun sonu şampiyonluk olsun!

11 yıl sonra yükseldiği 1. Lig’e aynı sezon veda eden Kocaelispor bu ligdeki son maçını 21 Mayıs’ta Adanaspor ile oynadı ve mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Aradan tam 100 gün geçti ve meşin yuvarlak yeniden dönmeye başladı. 2. Lig’de misafir olmak isteyen Kocaelispor yarın sezonu açacak ve rakibi Trakya’nın güzide temsilcisi Kırklarelipor olacak. Derince Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak olan mücadele Kocaeli TV’den canlı olarak ekranlara getirecek ve karşılaşmada İzmir’den Fatih Tokail düdük çalacak.

FIRAT GÜL’ÜN 11’İ

Yola devam edilen Teknik Direktör Fırat Gül’ün sahaya süreceği 11 aşağı yukarı belli. Sakatlıkları devam eden Atila Turan ve Yusuf Cihat Çelik dışında eksik futbolcunun bulunmadığı Kocaelispor’un kalede Gökhan, savunmada Mehmet Yılmaz, Mehmet Sak, Diogo ya da Alpay, Yalçın, önlerinde Yiğitali ve Mehmet Taş, sağda Cem Ekinci, solda Beykan, forvete yakın bölgede Tayfun ve ileride de Okan 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor.

SIKI EMNİYET

Derince Stadı’nda 1.600 biletli taraftarın izleyeceği karşılaşma saat 17.00’de başlayacak ve kapılar ise 15.00’te açılacak. Stadı hakim olarak gören bölgede her hangi bir yığılmanın olmaması için bu bölümün kapatılacağı, biletsiz girişlere kesinlikle izin verilmeyeceği de belirtildi. Kocaelispor taraftarının da maç için yeni hazırlanan pankartlarla Derince Stadı’nı süsleyeceği ifade edildi.

ŞİMDİ SÖZ FUTBOLCULARDA

Sezonun ilk maçında taraftarın saha içindeki gerilim karşısında sakin kalması gerekiyor. Passolig olmadığı için TFF’nin cezaları kısıtlamadan ziyade direkt seyircisiz oynama şeklinde olabiliyor. 90 dakika boyunca takımını her zamanki gibi coşku ile destekleyecek olan 12. adama da futbolcular galibiyet hediye etmek için varını yoğunu sahaya yansıtacak.

KOCAELİSPOR’UN SEZONKİ KADRO DURUMU

DIŞ TRANSFER

Gökhan Değirmenci – Kaleci - Bandırma

Eren Bilen – Kaleci - Göztepe

Yalçın Kılınç – Stoper - Eyüpspor

Mehmet Sak – Sol Bek – Serik Belediye

Mesut Can Tunalı – Orta Saha – Belediye Derince

Yusuf Cihat Çelik – Orta Saha - Akhisarspor

Beykan Şimşek – Kanat - Göztepe

Cem Ekinci – Kanat - Ankaragücü

Hazarhan karaca – Kanat – Şile Yıldız

Tayfun Aydoğan – Ofansif Orta Saha - Tuzlaspor

Mertan Caner Öztürk – Santrfor - İstanbulspor

Okan Eken – Santrfor – Manisa Futbol Kulübü

İÇ TRANSFER

İsmet Yumakoğulları - Kaleci

Ahmet Hasan Göcen - Kaleci

Yiğit Canguru – Sağ Bek

Mehmet Yılmaz – Sağ Bek

Atila Turan – Sol Bek

Alpay Çelebi - Stoper

Diogo Özçakmak – Stoper

Mehmet Taş – Orta Saha

Yiğitali Bayrak – Orta Saha

Samed Ali Kaya – Kanat

İlyas Kubilay Yavuz – Ofansif Orta Saha

ALT YAPI

Anıl Emre Yılmaz – Orta Saha

Ümitcan Ekşi – Orta Saha

Bedirhan Yıldız – Kanat Forvet

Yağız Gül – Kanat Forvet

Yusuf Efe Yaman - Santrfor