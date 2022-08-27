Aman Tokail!

Kocaelispor ile Kırklarelispor arasındaki maçı olay hakem Fatih Tokail yönetecek. İzmir bölgesi hakeminin 4 sezon önceki Ofspor maçındaki kararları hafızalardaki tazeliğini koruyor. Özellikle hakem Tokail’in bu maçta çok dikkatli olmak zorunda. Yardımcıları ile birlikte yapacağı toplantıda maçın kendisi için ne kadar önemli olduğunu bilerek hareket etmeli. Kocaelispor taraftarının da sabırla mücadeleyi takip etmesi, sadece desteği düşünmesi ve maç boyunca sakinliğini koruması oldukça önemli.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.