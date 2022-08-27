Aman Tokail!

Kocaelispor ile Kırklarelispor arasındaki maçı olay hakem Fatih Tokail yönetecek. İzmir bölgesi hakeminin 4 sezon önceki Ofspor maçındaki kararları hafızalardaki tazeliğini koruyor. Özellikle hakem Tokail’in bu maçta çok dikkatli olmak zorunda. Yardımcıları ile birlikte yapacağı toplantıda maçın kendisi için ne kadar önemli olduğunu bilerek hareket etmeli. Kocaelispor taraftarının da sabırla mücadeleyi takip etmesi, sadece desteği düşünmesi ve maç boyunca sakinliğini koruması oldukça önemli.