27 Ağu 2022 - 15:17- Spor G: 27 Ağu 2022 - 15:19

Sıkıntı yok… Kocaeli TV var

Kocaelispor’un Kırklarelispor ile oynayacağı maçı Kocaeli TV canlı olarak yayınlayacak.
Sıkıntı yok… Kocaeli TV var mask

Kocaelispor’un Kırklarelispor ile oynayacağı maçı Kocaeli TV canlı olarak yayınlayacak. Saat 17.00’de başlayacak olan maçtan 45 dakika önce  Maça Doğru yayını olacak. Yaklaşık 30 dakika sürecek olan programda maç öncesi genel bilgiler verilecek ve çeşitli röportajlar olacak. Ardından maç canlı olarak ekranlara gelecek ve maçı arkadaşımız Erdem Övüç anlatacak, yorumda ise Güvenç Özkan olacak.
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27 Ağu 2022 - 15:17 - Spor

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