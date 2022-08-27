Kocaelispor’un Kırklarelispor ile oynayacağı maçı Kocaeli TV canlı olarak yayınlayacak. Saat 17.00’de başlayacak olan maçtan 45 dakika önce Maça Doğru yayını olacak. Yaklaşık 30 dakika sürecek olan programda maç öncesi genel bilgiler verilecek ve çeşitli röportajlar olacak. Ardından maç canlı olarak ekranlara gelecek ve maçı arkadaşımız Erdem Övüç anlatacak, yorumda ise Güvenç Özkan olacak.
27 Ağu 2022 - 15:17- Spor Güncelleme: 27 Ağu 2022 - 15:19
Sıkıntı yok… Kocaeli TV var
Kocaelispor’un Kırklarelispor ile oynayacağı maçı Kocaeli TV canlı olarak yayınlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.