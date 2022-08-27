İsmail Cem Cambaz: Mücadeleden asla taviz vermeyeceğiz

Belediye Derincespor Kulübü Teknik Direktörü İsmail Cem Cambaz yaklaşan sezon öncesi sorularımızı yanıtladı. Oyuncu anlamında kendilerine destek veren Kocaelispor Kulübü’ne teşekkür eden Cambaz lige renk katacaklarını ifade etti.

GEÇ BAŞLADIK, HEMEN TOPARLANDIK

İyi bir çalışma sürecini geride bıraktıklarını belirten İsmail Cem Cambaz şu ifadelere yer verdi: Kocaelispor bizim baba takımımız. Oyuncu ve diğer tüm alışverişlerimizde çok iyi bir frekans oluştu. Bu manada Belediye Derincespor olarak Kocaelispor’a teşekkür ederiz. Sezona biraz geç başladık. Ancak kısa sürede toparlandık. Hem burada hem de Bolu’da gerekli olan dokunuşları yaptık.

ÖNCELİĞİMİZ PLAY-OFF

Orta karardan iyiye doğru bir gidiş var. Kadromuz 25 kişi olacak. Tek amacımız ilçeyi ve Kocaeli’yi en iyi şekilde temsil etmek. Grubumuz gerçekten oldukça zorlu. Sert ve çetin maçlar bizi bekliyor. Bu durum bir bakıma avantaj da doğurabilir. Geçen sezonu 6. bitirdik. Bu sezon çok daha iyisini yapmak için elimizden geleni yapacağız.

KOCAELİSPOR ÇOK YARDIMCI OLDU

Geçen sezondan kalan kemik bir oyuncu grubumuz var. Malum, transferde maliyetler çok yüksek. Bu bakımdan Kocaelispor bize oyuncu anlamında çok yardımcı oldu. Furkan, Denizalp, İsa ve son olarak Uğurcan’ı kadromuza kattık. Kalecimiz gitmişti, İlker’i aldık. Santrforda Enes gitti, Tufan Deniz’i getirdik. Berkay da döndü. Bütçemize uygun, takıma aidiyet katacak 1 ya da 2 takviye yapabiliriz.

ARTIK LİG VİRAJINA GİRDİK

Kartal Bulvar maçı ile denenmeye gelen arkadaşlarımızı gördük. Bolu’da Kocaelispor ile oynadık. Skora bakmadan, bu maçtaki ikinci bölge savunmamızı ve direncimizi beğendim. Kastamonu ve Kepez ile iyi maçlar çıkardık. Artık lig virajına girdik. İlk rakibimiz Eskişehir. Köklü bir kulüp. Araştırmalarımızı yaptık. 1. Lig’den beri birlikteler. Genç ve diri bir takımla karşılaşacağız. Ancak biz sahada sonuna kadar mücadele eden, coşkulu, tempolu bir takım olma yolunda hızla ilerliyoruz. İnanıyoruz ki bu lige renk katacağız.