Kym Royster: Türkiye mükemmel bir ülke

İzmit Belediyespor’un yeni Amerikalı pivotı Kym Royster’den ilk açıklamalar geldi. Genç oyuncu takıma geldiği için çok mutlu olduğunu ifade etti ve “Türkiye’ye ilk kez geliyorum. Mükemmel bir ülke” dedi.

SÜPER LİG’E ÇIKMAK İSTİYORUZ

Takım arkadaşlarımdan memnun olduğunu belirten Royster şu şekilde konuştu: Türkiye’ye ilk defa geliyorum ve burası gerçekten çok mükemmel. Türkiye’yi de İzmit’i de çok beğendim. Burada kendimi iyi hissediyorum. İzmit’e gelmemdeki en büyük etken takımın Süper Lig’e çıkmak istemesi. Gelmeden önce araştırmalar yaptım tabi ki. Doğru bir kara verdiğimi düşünüyorum. burada olmaktan mutluyum.