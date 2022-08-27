Kym Royster: Türkiye mükemmel bir ülke

İzmit Belediyespor’un yeni Amerikalı pivotı Kym Royster’den ilk açıklamalar geldi. Genç oyuncu takıma geldiği için çok mutlu olduğunu ifade etti ve “Türkiye’ye ilk kez geliyorum. Mükemmel bir ülke” dedi.
SÜPER LİG’E ÇIKMAK İSTİYORUZ
Takım arkadaşlarımdan memnun olduğunu belirten Royster şu şekilde konuştu: Türkiye’ye ilk defa geliyorum ve burası gerçekten çok mükemmel. Türkiye’yi de İzmit’i de çok beğendim. Burada kendimi iyi hissediyorum. İzmit’e gelmemdeki en büyük etken takımın Süper Lig’e çıkmak istemesi. Gelmeden önce araştırmalar yaptım tabi ki. Doğru bir kara verdiğimi düşünüyorum. burada olmaktan mutluyum.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.