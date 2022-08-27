Onur Öztonga, Nevşehirspor’da

Kocaelispor ile 2025’e sözleşmesi bulunan Onur Öztonga, 3. Lig 2. Grup takımlarından Kuşadasıspor ile kiralık olarak ön anlaşma sağlamış ve futbolcu Aydın ekibine imza atmaya hazırlanıyordu. Ancak 3. Lig 1. Grup takımlarından Nevşehirspor, Kocaelispor’un eski teknik direktörü Selahaddin Dinçel ile anlaştı ve Onur’un da rotası değişti. Nevşehirspor, sosyal medya hesapları üzerinden Onur Öztonga transferini resmen duyurdu.