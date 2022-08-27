Onur Öztonga, Nevşehirspor’da

Kocaelispor ile 2025’e sözleşmesi bulunan Onur Öztonga, 3. Lig 2. Grup takımlarından Kuşadasıspor ile kiralık olarak ön anlaşma sağlamış ve futbolcu Aydın ekibine imza atmaya hazırlanıyordu. Ancak 3. Lig 1. Grup takımlarından Nevşehirspor, Kocaelispor’un eski teknik direktörü Selahaddin Dinçel ile anlaştı ve Onur’un da rotası değişti. Nevşehirspor, sosyal medya hesapları üzerinden Onur Öztonga transferini resmen duyurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.