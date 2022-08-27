Fatih ile Birce’nin düğünü Cuma akşamı

İlimizin başarılı golcüleri arasında yer alan Fatih Güler hayatını Buz Pateni Antrenörü Birce Hanım ile birleştiriyor. Nigar – Mustafa Güler çiftinin oğlu Fatih ile Fatma – Cem Atabey çiftinin kızları Birce’nin cemiyeti 2 Eylül Cuma akşamı İzmit 28 Haziran Mahallesi’nde yer alan Mevlana Düğün Salonu’nda gerçekleşecek. Güler ve Atabey aileleri tüm eş dost ve akrabalarını düğünlerine devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.