Fatih ile Birce’nin düğünü Cuma akşamı

İlimizin başarılı golcüleri arasında yer alan Fatih Güler hayatını Buz Pateni Antrenörü Birce Hanım ile birleştiriyor. Nigar – Mustafa Güler çiftinin oğlu Fatih ile Fatma – Cem Atabey çiftinin kızları Birce’nin cemiyeti 2 Eylül Cuma akşamı İzmit 28 Haziran Mahallesi’nde yer alan Mevlana Düğün Salonu’nda gerçekleşecek. Güler ve Atabey aileleri tüm eş dost ve akrabalarını düğünlerine devam ediyor.