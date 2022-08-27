Sıkı dur Dünya: Kanseri yenen Kocaelili dişi Naim geliyor

Tavşantepeli Ceren Akarsu, henüz ilkokuldayken lösemi (kan kanseri) teşhisi konulduğu için yoğun bakıma alındı. Güzeller güzeli küçük kız, dev yüreğiyle direndi, kanseri yendi, hayata tutundu ve Halter gibi son derece ağır bir spor dalında 3 kez Avrupa şampiyonu oldu, Dünyanın ve olimpiyatların zirvesine göz kırpıyor !..

HALTERCİ AĞABEYLERİ TAM DESTEK VERDİ

12 Ocak 2005’te, yani depremden 6 yıl sonra, ama yine de depremin izleri henüz silinmemişken dünyaya gelen Ceren, Tavşantepe’nin güzel boncuk gözlü minik kızı olarak herkesin sevgilisiydi. Ana-babasının gözbebeğiydi. Büyüdü okula başladı. Ama her şey bu heyecanla beraber başlıyordu aslında. Dört kardeşin en küçüğü olarak, ağabeylerinin de çocuğu gibi olan boncuk gözlü bu kız çocuğunun küçük yaştaki dev mücadelesinin en büyük avantajı, bünyesinin sağlamlığıydı. Zira anne ve babası Kocaoğlu köyündendi. Belki de genetik olarak güçlü yaratılmıştı. Nitekim ağabeyleri de halter gibi zorluk derecesi en yüksek olan bir spor branşıyla uğraşabiliyordu.

KISACIK BOYU, TÜRLÜ TÜRLÜ HUYU…

Meşhur bir söz vardır: “Küçücük boyu, türlü türlü huyu var” derler. Bu tabii pek hoş bir cümle olarak söylenmez. Ama güzeller güzeli bir genç kız olan Ceren, bunu olumluya çevirip, küçücük boyu ve kilosuyla lösemiyi yeniyor, dev barların altına giriyor, Cep Herkülü yüz yılların sporcusu Naim Süeymanoğlu’nu örnek alıyordu. Podyumda herkesi kendine hayran bırakıyordu. Kanseri yenmiş, ağabeyleri Fatih ve Doğukan’ın ısrarı ve tabii ki doktorunun özel izniyle bu spora başlamıştı. Ama mucize gibi bir şey oldu: Henüz 4 yıllık sporcu olan Ceren, pandemi engeline rağmen, rakiplerini birer ikişer deviriyor, rekorlara koşuyor, Dünyanın zirvesine yol alıyordu. Otoriteleri şaşkına çeviren genç ve sevimli kız, geleceğin Naim’i olarak adlandırılıyordu.

AİLESİNİN VE ÖĞRETMENLERİNİN SEVGİLİSİ

Ciddi duruşu ile Naim’i örnek aldığı açık açık gözlenen Ceren, 2012 yılında Umuttepe’deki bir aylık kemoterapi döneminde doktorların ve kendisi gibi kanser tedavisi gören arkadaşlarının, kanser döneminde eğitimini evinde veren öğretmeninin, lisede okuduğu dönemde arkadaşlarının ve yine okuldaki öğretmenlerinin, haltere başladığında da antrenörlerinin, sporcu arkadaşlarının sevgilisi olmuş. Tavşantepe Mahallesinin de gözbebeği. Milli takım arkadaşları ve antrenörlerinin yanı sıra, rakiplerinin bile takdir ettiği Ceren, başarı basamaklarını hızla yol almak için gece gündüz çalışıyor.

ŞULE ŞAHBAZ VE NURCİHAN GÖNÜL ÜZERİNE TİTRİYOR…

Bir zamanların dev Dünya ve Avrupa şampiyonları olan Şule Şahbaz ve Nurcihan Gönül üzerine titriyor… Doruktakiler anketlerimizde bir çok kez yılın sporcusu ve takımı unvanlarına sahip olan bu ikili, el ele vererek Ceren’i bu spora kazandırmışlar. Yine kendi talebeleri olan Ceren’in halterci ağabeyleri Fatih ve Doğukan da antrenörlerine kardeşlerini anlatınca, başarı ortaya çıkmış. Umuttepe’de tedavisini sürdüren doktorları Nazan Narin ve Uğur beyin söylediklerini nasıl yaptıysa, halterde de antrenörleri Nurcihan Gönül ve Şule Şahbaz’ın bir dediğini iki ettirmiyor. Çalışıyor, çalışıyor, her gün daha çok çalışıyor. Dev barlı halterleri hallaç pamuğu gibi atıyor. Nasıl hayata tutunmak için büyük bir direniş sergilediyse, halterle de bu direnişini taçlandırıyor. Dünyanın zirvesine de şimdiden ambargo koymuş gibi bir görüntü sergiliyor. Dünya Naim’den sonra, dünyalar güzeli, nazar boncuğunu doğuştan takmış dişi bir Cep Herkülü’nü tanımaya hazırlanıyor. Heybetli yürüyüşü ile sadece 43 kilo olmasına rağmen, bir devin zirveye yürüyüşünü, Naim’i heybetini andırıyor. Sıkı dur dünya, CEREN dev bir AKARSU gibi geliyor.

HASTANE KÖŞELERİNDEN HALTERİN ZİRVESİNE

İşte rekortmen Ceren’in spor hayatı… Pandemi engellemese, hastane köşelerinden, Dünyanın zirvesine çıkmıştı bile. Ama biraz gecikti. Şimdiden herkes onu kürsünün zirvesine çıkması için bekliyor… “Dişi Naim” diye çağırılıyor, “Geleceğin Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu” yorumları yapıyor

SPORA 2017’DE BAŞLADI, 2021’DE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Ağabeyleri Kağıtsporlu haltercilerimiz Fatih ve Doğukan Akarsu’nun teşvikleriyle haltere başlayan Ceren Akarsu, kısa süre içerisinde, herkesin şaşkın bakışları arasında Avrupa’nın zirvesine çıktı. 2017’de halterle tanışan ve Vinsan’daki çalışmalara katılan sporcumuz, Şule Şahbaz ve Nurcihan Gönül’ün antrenörlüğünde kısa sürede ivme kazandı. Lösemi ile küçücük yaşında mücadeleye başlayan Ceren için, haltere ısınmak çok zor olmadı. 40 ve 43 kilolarda değişik şampiyonalara katıldı. 2019’da Nevşehir’de düzenlenen Türkiye Yıldızlar Halter Şampiyonası’nda 3 bronz birden kazanırken, herkes onu şaşkınlıkla ve hayranlıkla izliyordu. Hocaları iyice umutlanmıştı.

BURSA’DA VE POLONYA’DA ŞAMPİYONLUKLAR

2021 Ceren için çok daha başarılı geçti. Pandemi sonrasında yeniden yapılanan Dünya çapındaki spor organizasyonları, onun şansını artırdı. Ceren de fırsatları tam bir şampiyon gibi iyi değerlendirdi. Bursa’da yapılan Türkiye Şampiyonası’nda bu kez zirveye çıktı, milli takıma seçildi. Yine aynı yıl ilk uluslararası şampiyonası olan Polonya’daki Yıldızlar Avrupa Şampiyonası’nda zirveye çıktı, dünyayı ayağa kaldırdı. Otoriteler, lösemiyi yenen bu güzel genç kızın mucizevi direniş öyküsünü dinledikçe, başarısını heyecanla ve nemli gözlerle izliyordu.

2002’YE DE MADALYAYLA BAŞLADI

2022 Ocak ayında da yine boş durmadı Ceren… Türkiye Şampiyonası’nda, Kırıkkale’de gümüş aldı... Meksika’da yapılan Dünya Yıldızlar Şampiyonası’nda 6’ncı sırada yer alan Avrupa Şampiyonu unvanına sahip genç kızımız, yine herkesi ayağa kaldırdı. Koparmada 50, silkmede 63 olmak üzere toplamda 113 kilo kaldıran küçük devimiz Dişi Naim Ceren Akarsu Meksika’da 6’ncı sıraya oturdu. Meksika dönüşü yeniden Polonya için çalışmaya başlayan Ceren, Avrupa Şampiyonu olduğu bu ülkede bir kez daha zirveye çıkmak istiyordu. Nitekim aynı ülkede 2 altın ve 1 gümüş madalyayla Avrupa Şampiyonluğunu üçe çıkardı.

ARTIK GENÇLERDE PODYUMA ÇIKACAK

Vinsan’da özel halter salonunda çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiren Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu şampiyonumuz, senede bir de lösemi kontrollerini yaptırırken, doktorundan özel izin alıyor. Ceren Akarsu, artık Gençler şampiyonalarında mücadele edecek. Eylülde Romanya’da yapılacak olan Avrupa Gençler Şampiyonası’nda zirveye göz diken Ceren, ilk kez katılacağı bu kategorideki şampiyonada herkesi şaşırtmak ve gençlerde de zirveye çıkmak istiyor. Önümüzdeki ay yapılacak şampiyonada dünya bu büyük yıldızla bir kez daha tanışacak. Olimpiyatlar ise bu küçük ve güzel kızı şimdiden “Cep Herkülü Ceren” olarak anmaya ve kürsüde zirveye çıkarmaya hazırlanıyor.