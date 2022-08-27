27 Ağu 2022 - 16:20- Gündem G: 27 Ağu 2022 - 16:22

Radyoaktif madde ve soğuk kit satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Radyoaktif madde ve soğuk kit satın alınacaktır

27 Ağu 2022 - 16:20 - Gündem

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