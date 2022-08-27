ARAÇ HARİÇ 41 P 3204 ticari ''P'' plakanın satışı yapılacaktır.Ticari ''P'' plaka değerinin belirlenmesinde serbest piyasa koşullarına göre ve piyasa koşullarındaki enflasyon artışı ve sektörel durumları göz önünde bulundurulmuştur.
# Araç
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İcradan satılık ticari ''P'' plaka
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.