İcradan satılık ticari ''P'' plaka

ARAÇ HARİÇ 41 P 3204 ticari ''P'' plakanın satışı yapılacaktır.Ticari ''P'' plaka değerinin belirlenmesinde serbest piyasa koşullarına göre ve piyasa koşullarındaki enflasyon artışı ve sektörel durumları göz önünde bulundurulmuştur.

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