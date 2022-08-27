27 Ağu 2022 - 21:24- Kültür-Sanat G: 27 Ağu 2022 - 21:25

Zafer bayramında açılacak

İzmit Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılında Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nin açılışını gerçekleştirecek.

İzmit Belediyesi, Milli Mücadele’nin en önemli dönüm noktalarından Büyük Taarruzun 100’üncü yılında kutlama programı hazırladı. Yarın başlayacak olan etkinliklerle İzmitliler bayram coşkusunu doyasıya yaşayacak. Etkinlikler dolayısıyla Milli Mücadele dönemine ait eserlerin yer aldığı Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nin açılışı gerçekleşecek. Milli Mücadele kahramanlarının kişisel eşyaları, dönemin gazete ve mecmuaları, askeri belgeler, savaş aletleri, orijinal Atatürk fotoğrafları, madalya ve İzmitli Milli Mücadele kahramanlarının heykellerinin yer alacağı Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi, 30 Ağustos’ta açılacak.
# İzmit belediyesi

27 Ağu 2022 - 21:24 İHA Kocaeli- Kültür-Sanat

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