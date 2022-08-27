İzmit Belediyesi, Milli Mücadele’nin en önemli dönüm noktalarından Büyük Taarruzun 100’üncü yılında kutlama programı hazırladı. Yarın başlayacak olan etkinliklerle İzmitliler bayram coşkusunu doyasıya yaşayacak. Etkinlikler dolayısıyla Milli Mücadele dönemine ait eserlerin yer aldığı Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nin açılışı gerçekleşecek. Milli Mücadele kahramanlarının kişisel eşyaları, dönemin gazete ve mecmuaları, askeri belgeler, savaş aletleri, orijinal Atatürk fotoğrafları, madalya ve İzmitli Milli Mücadele kahramanlarının heykellerinin yer alacağı Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi, 30 Ağustos’ta açılacak.
27 Ağu 2022 - 21:24- Kültür-Sanat Güncelleme: 27 Ağu 2022 - 21:25
Zafer bayramında açılacak
İzmit Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılında Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nin açılışını gerçekleştirecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.