"İyi Ki Varsın Eren" filmi Gölcük’te bin 200 seyirciyle izlendi

Gölcük Belediyesi ücretsiz Açık Hava Sinema Akşamları, yediden yetmişe Gölcüklüler’in yoğun katılımıyla sürüyor. Sinema etkinliği Kesişme: “İyi Ki Varsın Eren” filmi ile devam etti. Gölcük’ün dört bir yanından filme gelen izleyiciler, bin 200 sandalyenin tamamını doldurdu. Filme Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, il kültür ve turizm müdürü Fatih Taşdelen, ilçe milli eğitim müdürü Caferi Tayyar Mert ve vatandaşlar katıldı. Çay ve patlamış mısır eşliğinde filmi izleyen Gölcüklüler, filmi izlerken duygu dolu anlar yaşadı. Filmi vatandaşlarla izleyen Başkan Sezer, “Trabzon Maçka’da, 5 yıl önce teröristlerle girilen çatışmada şehit olan, kahraman askerimiz Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve kahraman evladımız Eren Bülbül’ü rahmet ve minnetle anıyor, bu zamana kadar vatan ve millet uğrunda şehit olmuş tüm kahramanlarımızı saygıyla yad ediyorum” dedi.