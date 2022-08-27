27 Ağu 2022 - 21:38- Spor G: 27 Ağu 2022 - 21:39

UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi biletini İsveç ekibi Örebro SK kaptı

Kocaeli’de oynanan UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi Ön Eleme F Grubu’nda İsveç ekibi Örebro SK, tüm maçlarını kazanarak Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazandı.
UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi biletini İsveç ekibi Örebro SK kaptı mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Müsabakaların Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda oynandığı UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi Ön Eleme F Grubu’nda lider belli oldu. Şişlispor, Örebro SK, Stuttgarter FC 2020 ve Georgians Tbilisi’den oluşan grupta tüm maçlarını kazanıp 9 puan toplayan İsveç ekibi Örebro SK, Şampiyonlar Ligi biletini kaptı. İsveç temsilcisi, gruptaki ilk maçında Gürcistan ekibi Georgians Tbilisi’yi 5-3’lük skorla geçti. Örebro, ikinci maçında ise Türk temsilcisi Şişlispor’u 10-3 mağlup etti. İsveç takımı, bugün oynanan müsabakada da Alman ekibi Stuttgarter FC’yi 2-1’lik skorla yendi.

Öte yandan Türkiye’den katılan Şişlispor grupta oynadığı 2 maçta Örebro SK ve Stuttgarter FC’ye mağlup olarak Şampiyonlar Ligi biletini elinden kaçırdı. Kırmızı-siyahlılar bugün grubun son maçını Georgians Tbilisi ile oynayacak.
# ile

27 Ağu 2022 - 21:38 İHA Kocaeli- Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.038.607 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Onur Öztonga, Nevşehirspor’da mask
Onur Öztonga, Nevşehirspor’da
Fatih ile Birce’nin düğünü Cuma akşamı mask
Fatih ile Birce’nin düğünü Cuma akşamı
Kym Royster: Türkiye mükemmel bir ülke mask
Kym Royster: Türkiye mükemmel bir ülke
Sıkıntı yok… Kocaeli TV var mask
Sıkıntı yok… Kocaeli TV var
Aman Tokail! mask
Aman Tokail!
Orhan Özkan, Kocaeli Güneşspor alt yapısında mask
Orhan Özkan, Kocaeli Güneşspor alt yapısında
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL