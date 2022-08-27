UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi biletini İsveç ekibi Örebro SK kaptı

Müsabakaların Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda oynandığı UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi Ön Eleme F Grubu’nda lider belli oldu. Şişlispor, Örebro SK, Stuttgarter FC 2020 ve Georgians Tbilisi’den oluşan grupta tüm maçlarını kazanıp 9 puan toplayan İsveç ekibi Örebro SK, Şampiyonlar Ligi biletini kaptı. İsveç temsilcisi, gruptaki ilk maçında Gürcistan ekibi Georgians Tbilisi’yi 5-3’lük skorla geçti. Örebro, ikinci maçında ise Türk temsilcisi Şişlispor’u 10-3 mağlup etti. İsveç takımı, bugün oynanan müsabakada da Alman ekibi Stuttgarter FC’yi 2-1’lik skorla yendi.
Öte yandan Türkiye’den katılan Şişlispor grupta oynadığı 2 maçta Örebro SK ve Stuttgarter FC’ye mağlup olarak Şampiyonlar Ligi biletini elinden kaçırdı. Kırmızı-siyahlılar bugün grubun son maçını Georgians Tbilisi ile oynayacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.